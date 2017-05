Eine Spieleverpackung rettet Leben: Bethesda beschenkt glücklichen Fan

Eine Spielesammlung stand zwischen einer Kugel und dem Imgur-Nutzer Velorok: Die "The Elder Scrolls"-Anthology hat dem jungen Mann das Leben gerettet. Hersteller Bethesda hat von der heroischen Aufopferung der Spiele gehört und beschenkt den Glückspilz.

Im Paket, so zeigen die Bilder auf der Webseite Imgur, steckt in erster Linie eine neue Version der "The Elder Scrolls"-Anthology, die zudem von zahlreichen Entwicklern handsigniert ist und damit ein echtes Unikat darstellt:

Die Spielesammlung ist jedoch nur der Anfang. Zusätzlich schenkt ihm das Unternehmen eine große Azura-Statue, die dem Morrowind-Fan ganz besonders gefällt. Zudem ist die Statue eigentlich auf 350 Stück weltweit limitiert, weshalb die Produktnummer von Velorok mit "Bethesda" simpel und einzigartig ausfällt.

Zu guter Letzt war im Paket auch ein Modell des Lasergewehrs aus Fallout 4 mit dabei. Wie passend, dass Velorok neben The Elder Scrolls auch die Fallout-Reihe liebt.

Zusammengefasst: Der Schuss, der Velorok nur knapp verfehlt hat, hat ihm ein ganz besonderes Fan-Paket seitens Bethesda beschert. Es gibt zugegebenermaßen schlimmere Enden.

