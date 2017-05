Traumberuf Spieleentwickler: ComputerCamp veranstaltet IT-Ferienlager

Gamedesign 3D - Professionelle Spiele mit der Unreal Engine : In 3D-Gamedesign entwickelt der Teilnehmer im Team ein ganzes 3D-Spiel. Dafür nutzt er professionelle Software (Unreal Engine und Blueprints), erzeugt dynamische Spielwelten, spawnt unterschiedliche Objekte, reagiert auf Nutzereingaben, löst Ereignisse aus, bindet passende Musik und Soundeffekte ein und legt ein passendes Spielverhalten fest. Programmierkenntnisse sind dafür nicht nötig.

Leveldesign 3D - Virtuelle Welten mit der Unreal Engine : Dieses Modul ist ein Einstieg in erstklassiges Leveldesign. Egal, ob düstere Kellerräume, verglastes Bürogebäude oder geheimnisvolle Fantasiewelt – der Teilnehmer sorgt für die Game-Atmosphäre und entwirft ein eigenes, professionelles 3D-Level. Mit Objekten, Texturen, Licht, Schatten und natürlich einer Spielfigur bestimmt der Teilnehmer, was läuft. ComputerCamp setzt dabei auf professionelle Software (Unreal Engine), mit der der Teilnehmer zum echten Leveldesigner wird (kein Coden erforderlich).

Game Development 2D - Der Einstieg in die Spieleentwicklung: Wenn der Teilnehmer Spiele selbst erstellen möchte, dann ist er bei Game Development 2D genau richtig. Innerhalb einer Woche schnuppert er in die gesamte Spieleentwicklung. ComputerCamp erstellt ein komplett lauffähiges Spiel und zeigt den Teilnehmern, wie eine Story geplant wird, was gute Grafiken sind, wie sich stimmungsvolle Musik anhören muss und warum selbst das Licht wichtig für das Game-Gefühl ist. Programmieren müssen die Teilnehmer dafür nicht.