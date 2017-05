Gewinnspiel: Bethesda verschenkt Eintrittskarten zur Role Play Convention

The Elder Scrolls Online - Morrowind: Auch wenn die Dwemer vom Angesicht der Welt verschwunden sind, ihre Maschinen bewachen nach wie vor ihre Städte.

Liebe Erzmagier, Dunkle Ritter, Elfenkrieger, Arkane Schwertmeister, Goblins, Orks und ja, sogar ihr, liebe Trolle! Für euch und viele andere finden am 27. und 28. Mai zwei Feiertage statt. Dann öffnet nämlich die Role Play Convention 2017 in Köln ihre Tore, und ihr seid herzlich dazu eingeladen!

"Ja, haha, sehr witzig. Und wie sollen wir jetzt noch an Tickets kommen?"

Tja, das ist der Punkt, an dem Bethesda auf den Plan tritt und euch - einfach mal so - 30 x 2 Eintrittskarten schenkt! Bei den Tickets handelt es sich um Tageskarten, das heißt, sie können entweder am Samstag, den 27. Mai, oder am Sonntag, den 28. Mai eingelöst werden.

Nicht lange gefackelt - was müsst ihr dafür tun?

Schickt uns eine Mail mit dem Kennwort "Trollfest" in der Betreffzeile an die Adresse aktion@spieletipps.de und gebt bitte unbedingt Name und Postanschrift bekannt! Ansonsten können wir euch die Tickets nicht zukommen lassen. Mitmachen darf jeder, mit Ausnahme von Mitarbeitern der Ströer Media Brands AG und Bethesda. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Einsendeschluss ist Montag, der 22. Mai 2017 um 9 Uhr.

Außerdem müsst ihr natürlich auch noch eine sauschwere Gewinnspielfrage beantworten. Bitte gebt die richtige Antwort ebenfalls in der Mail an. Die Frage lautet:

Welches Volk ist in den "Elder Scrolls"-Spielen wie vom Erdboden verschluckt?

a) Falmer

b) Dwemer

c) Bosmer

d) Dunmer

Bei den Tickets handelt es sich um Tageskarten. Das heißt, sie sind entweder am Samstag, den 27.05., oder am Sonntag, den 28.05., gültig.

Hier die Öffnungszeiten:

27 Mai 2017, SA. 10.00 Uhr bis 20.00 Uhr 28 Mai 2017, SO. 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Infos zur Anreise findet ihr direkt unter diesem Link.

Dann mal viel Spaß und Glück bei der Teilnahme!

Mit The Elder Scrolls Online - Morrowind will Bethesda noch dieses Jahr die Online-Welt von Tamriel um ein ganzes Stück wachsen lassen. Eindrücke davon erfahrt ihr nicht nur aus der Bilderstrecke, sondern auch direkt auf der RPC 2017 in Köln.