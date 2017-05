Destiny 2: PlayStation 4 Pro ist nicht stark genug für 60 FPS

Wir wissen schon einiges über Destiny 2. Etwa, dass ihr euch diesmal an einen Solospieler-Modus wagen könnt, oder dass es mehrere Planeten geben wird. Doch nicht alles wird besser. Denn trotz der größeren Power der PlayStation 4 Pro wird die Konsolenversion nicht an den PC heranreichen können.

Besitzer einer PlayStation 4 Pro haben diese wohl vor allem, um ihre Spiele in 4K und 60 FPS (Frames pro Sekunde) zu erleben. Viele der Exklusivspiele für die PlayStation 4 bieten diese Möglichkeit auch bereits.

Umso erstaunlicher ist es daher, dass Destiny 2 nicht zu diesen Spielen gehören wird. Während der Titel zwar in 4K-Auflösung dargestellt werden kann, wird das Spiel nicht mit 60 FPS laufen.

Das bestätigte nun der Leiter der Entwicklung von Destiny 2, Luke Smith, in einem Interview mit dem englischsprachigen Magazin IGN. Dabei findet er direkt ehrliche Worte: "Es wird nicht mit 60 FPS laufen. Ich möchte nicht, dass die Leute sich weiter Hoffnungen machen, wir legen bei dieser Sache die Karten auf den Tisch."

Er betont, dass es nicht an der GPU der Konsole läge. Vielmehr wäre es die CPU, die für Probleme sorge. Aus diesem Grund wird Destiny 2 auch auf der PlayStation 4 Pro "nur" mit 30 FPS laufen. Destiny 2 soll am 8. September für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.

Ist das für euch ein Problem? Oder sind FPS für euch nur eine Nebensache, die den Spielspaß nicht trüben kann? Schreibt es uns doch in die Kommentare!

