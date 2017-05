Wynncraft: Ein riesiges und spielbares Online-Rollenspiel in Minecraft

Minecraft hat schon so vieles erlebt: Ob Pokémon, die US-Stadt Chicago oder gleich ein Fantasie-Königreich - all das wurde bereits in dem kreativen Klötzchenspiel umgesetzt.

Wynncraft setzt dem Ganzen die Krone auf, handelt es sich dabei doch um ein verhältnismäßig komplexes und funktionierendes Online-Rollenspiel.

Auf einer Karte von 4000 x 5500 Blöcken haben die Macher von Wynncraft über Jahre hinweg eine Welt aufgebaut, die sich an gängigen MMO-Spielen orientiert. Spieler fangen in einem Startgebiet an, erledigen die ersten Aufgaben, steigen im Level auf, finden neue Gegenstände und bestreiten sogar ganze Bosskämpfe. Später folgt die Gründung einer Gilde und zusammen werden Höhlen mit ganz besonderer Beute erkundet. Wynncraft bietet auf dem Blatt Papier all das, was ein klassisches Online-Rollenspiel so in Petto hat.

Die Spielwelt fällt dabei thematisch abwechselnd aus: Es gibt grüne Wälder, eiskalte Gletscherlandschaften, Piratenbuchten, Vulkangebiete, sonnige Wüsten und vieles mehr. Fast alles was in Wynncraft steht, ist in den letzten vier Jahren via Handarbeit entstanden. Eine Kartenübersicht über die beeindruckende Minecraft-Welt gibt es auf der Webseite von Wynncraft.

Wynncraft ist grundsätzlich kostenlos spielbar, sofern ihr über eine legal erworbene PC-Version von Minecraft verfügt. In einem separaten Shop verkaufen die Betreiber von Wynncraft hauptsächlich kosmetische Gegenstände und Verstärkungszauber, um die laufenden Serverkosten decken zu können.

Noch mehr Informationen zu Wynncraft und wir ihr euch auf dem Server zurechtfindet, erhaltet ihr auf der Wynncraft-Seite.

