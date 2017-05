(Quelle: business2community.com)

Wie die englischsprachige Webseite Deadline berichtet, soll der junge Schauspieler Tom Holland in die Rolle von Nathan Drake in der geplanten "Uncharted"-Verfilmung schlüpfen.

Der 20 Jahre alte Schauspieler Tom Holland ist Hauptdarsteller des neuen Superhelden-Films Spider Man - Homecoming, der hierzulange voraussichtlich am 13. Juli 2017 in den Kinos startet. Dass er nun in die Rolle des jungen Nathan Drake schlüpfen soll, hat er Tom Rothman, dem Vorsitzenden von Sony Pictures Entertainment, zu verdanken. Nachdem dieser die finale Version von Spider Man - Homecoming sehen durfte, habe er sich kurzerhand für diesen Schritt entschieden.

Erwarten dürft ihr von der Videospiel-Verfilmung wohl ein Prequel, bei dem ihr mehr über Nathan Drakes Jugend erfahren sollt. So werdet ihr im Film vermutlich auch erfahren wie es dazu kam, dass Nathan auf seinen Mentor und Freund Victor Sullivan trifft. Die Idee stamme übrigens direkt aus dem Action-Spiel Uncharted 3 - Drake's Deception, bei dem ihr in einigen Abschnitten in die Haut des noch jungen Nathan Drake schlüpft.

Die Regie soll Shawn Levy übernehmen, der sich unter anderem für die Komödie Nachts im Museum und die Horror-Serie Stranger Things auszeichnet. Nachdem bekannt wurde, dass weitere Ableger der "Uncharted"-Reihe laut Entwicklerstudio Naughty Dog eher unwahrscheinlich sind, könnt ihr also zumindest weiterhin auf eine Verfilmung des Action-Abenteuers hoffen.

Im bisher letzten Ableger der Adventure-Reihe, Uncharted 4 - A Thief's End, schlüpft ihr, wie schon bei den Vorgängern, wieder in die Haut von Schatzsucher Nathan Drake. Welche Abenteuer euch dabei erwarten, erfahrt ihr in der Bilderstrecke.