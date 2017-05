Xbox Live Games with Gold: Die kostenlosen Spiele im Juni

Monatlich grüßt das Murmeltier: Microsoft versorgt euch auch im Juni 2017 mit vier Gratis-Spielen, vorausgesetzt ihr verfügt über eine aktive Mitgliedschaft bei "Xbox Live Gold".

Im Juni 2017 erwarten euch die folgenden Spiele:

Speedrunners vom 1. bis zum 30 Juni (Xbox One)

Watch Dogs vom 16. Juni bis zum 15. Juli (Xbox One)

Assassin's Creed 3 vom 1. bis zum 15. Juni (Xbox 360)

Dragon Age vom 16. bis zum 30. Juni (Xbox 360)

Wie gewohnt könnt ihr als Besitzer einer Xbox One dank Abwärtskompatibilität auch die Spiele der Xbox 360 herunterladen und spielen.

Speedrunners ist ein kompetitiver Mehrspieler-Plattformer, bei dem es darum geht, immer der Schnellste zu sein. Dabei müsst ihr Hindernissen ausweichen, aufgesammelte Gegenstände gut einsetzen und möglichst keine Fehler machen. Ähnlich wie in Mario Kart 8 - Deluxe können auch hier Freundschaften tiefe Risse erhalten.

In Watch Dogs verschlägt es euch hingegen in das moderne Chicago, in dem die Menschen schon zum "gläsernen Bürger" geworden sind. Private Daten sind fast nichts mehr wert und Hacker treiben ihr Unwesen. Einer davon ist Aiden Pearce, der Protagonist des Spiels, welcher sich auf einem Rachefeldzug befindet. Ob sich Ubisofts "Open World"-Spiel lohnt, erfahrt ihr im Test "Watch Dogs: Jetzt ist das Hacker-Spiel endlich fertig".

Noch einmal Ubisoft, noch einmal Amerika, aber dieses Mal in der Vergangenheit: Assassin's Creed 3 für die Xbox 360 bietet all das, was ihr von einem Assassin's Creed erwartet und lässt euch sogar erstmals auf Bäume klettern. Wie gut das Abenteuer von Connor ausfällt, verrät euch unser Testbericht "Assassin's Creed 3: Auf zu neuen Ufern".

Wer aktuell auf der Suche nach einem epischen und Spielzeit verschlingenden Rollenspiel ist, kommt mit dem ersten Dragon Age auf seine Kosten. In typischer Bioware-Manier werden euch Charaktere näher gebracht, es gibt unzählige Nebenaufträge und nebenbei müsst ihr auch noch die Welt Ferelden vor dem Untergang bewahren. Dabei werdet ihr euch jedoch desöfteren in ein Blutbad begeben.

Zu guter Letzt verschenkt Microsoft außerdem an alle "Xbox Live Gold"-Mitglieder den Premium-DLC für die Neuauflage von Phantom Dust, die vor kurzem kostenlos veröffentlicht wurde.

Bis zum 1. Juni respektive dem 15. Juni habt ihr übrigens noch Zeit, euch die Gratis-Spiele des Monats Mai zu sichern.

