The Division: Entwickler nimmt Feiglingen ihre Lieblingstaktik

Seit über einem Jahr ist der Online-Shooter Tom Clancy’s The Division inzwischen für die Plattformen PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich – und genau so lang dauerte es auch, bis sich der Entwickler Massive Entertainment einem durchaus schwerwiegenden Patzer im Leveldesign annahm.

„Signifikante Änderungen wurden am Level-Design der Dark Zone vorgenommen, etwa an der berüchtigten 'Coward's Corner', damit unfaire Begegnungen eingeschränkt werden“, so der Entwickler in einem Blogeintrag zum Patch 1.6.1, der gestern ausgerollt wurde.

Wenn der Entwickler von der „Coward's Corner“ (zu deutsch etwa: „Ecke der Feiglinge“) spricht, dann meint er eine hoch gelegene Sackgasse nahe eines PvP-Spawnpunktes in der Dark Zone, die sich für feindliche Spieler perfekt zum Campen angeboten hat.

Wie der Youtuber Rifle Gaming bereits bei Veröffentlichung von The Division im März des vergangenen Jahres in dem Video über diesen Zeilen darlegte, war die Sackgasse extrem einfach gegen Feinde zu verteidigen. Somit diente sie als idealer Unterschlupf, um an dem nahe gelegenen Spawnpunkt auftauchende Feinde ins Jenseits zu schicken, und sich notfalls in die besagte „Coward's Corner“ zurückzuziehen.

Damit ist jetzt Schluss. Wie ein Video vom Testserver zeigt, hat Massive Entertainment die unfaire Natur der Sackgasse durch diverse Maßnahmen entschärft. Zum einen führen nun mehr Wege in die Sackgasse, als eine kleine Leiter, und zum anderen ist die Sackgasse jetzt keine Sackgasse mehr. Ein Tunnel bietet Spielern nun mehr als genug Raum, um kampierende Feiglinge von ihrem Zeltplatz zu vertreiben.

Auch ein Jahr nach Veröffentlichung von The Division ist noch kein Ende für den Online-Shooter in Sicht: Erst im März hatte der Entwickler kostenlose Zusatzinhalte vorgestellt.

Eindrücke zu Tom Clancy's The Division erhaltet Ihr in unserer umfangreichen Bildergalerie. Im Online-Shooter vom Publisher Ubisoft macht Ihr Euch als Teil der namensgebenden Spezialeinheit The Division auf, um die Stadt New York vor dem sicheren Untergang zu bewahren.