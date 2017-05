Battlefield 1: Weibliche Soldaten im Russland-DLC am Start

Bislang dürfen im Mehrspieler-Modus von Battlefield 1 ausschließlich männliche Soldaten zur Waffe greifen. Mit der kommenden Russland-Erweiterung "In the Name of the Tsar" ändert sich das und erstmals dürfen auch Frauen an die Front. Dies bestätigt Entwickler Dice auf Twitter. Natürlich blieben die Tweets von verärgerten Usern nicht aus.

The Women’s Battalion of Death is represented by the Russian Scout class. Details at EA Play, more info: https://t.co/vADTEbP6re https://t.co/VrRuBGVMeK — Battlefield (@Battlefield) 22. Mai 2017

Auf Seiten der DLC-Fraktion Russland wird es das 1917 gegründete "Frauen-Todesbataillon" geben. Gegen Ende des Ersten Weltkrieges sollten die Frauen die russische Armee stärken und der Demoralisierung entgegen wirken. Angeführt wurde das aus rund 300 Soldatinnen bestehende Bataillon von Maria Leontevna "Yashka" Bochkareva. In Battlefield 1 wird deshalb die russische Scharfschützenklasse ausschließlich weibliche Charaktermodelle bieten.

Entwickler Dice reagiert damit auf die oftmals im Vorfeld geäußerte Kritik, warum Battlefield 1 im Mehrspieler-Modus keine weiblichen Charaktermodelle bietet. Oftmals wurde dabei argumentiert, dass Frauen als Soldatinnen unrealistisch sind und die Grenzen der historischen Freiheit sprengen würden. Dabei nimmt es der Ego-Shooter sowieso nicht ganz genau mit der Geschichte, wie schon unser Test "Battlefield 1: Ein Schritt zurück und zwei Schritte nach vorn" aufzeigt.

Weitere Details zur kommenden "Battlefield 1"-Erweiterung verrät Entwickler Dice am 10. Juni während der "Electronic Arts"-Hausmesse EA Play. Nach dem Russland-DLC sollen übrigens noch zwei weitere Inhaltspakete veröffentlicht werden.

Mit Battlefield 1 hat Entwickler Dice auf die Zeitbremse gedrückt: Der Mehrspieler-Shooter spielt zu Zeiten des Ersten Weltkrieges. Hochmoderne Waffen und Lenkraketen gibt es deshalb noch nicht.