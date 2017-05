Get Even: Veröffentlichung nach Manchester-Attentat verschoben

Eigentlich sollte der spielbare Psychothriller Get Even noch in dieser Woche veröffentlicht werden, doch im Licht des jüngsten Terroranschlags im britischen Manchester hat sich der Publisher Bandai Namco für eine Verschiebung entschieden. Nun soll das Spiel einen Monat später in den Handel kommen.

Der Publisher Bandai Namco hat den Veröffentlichungstermin von Get Even offiziell um einen Monat verschoben. Das Survival-Horrorspiel aus dem Hause The Farm 51 sollte eigentlich am 26. Mai 2017 erscheinen. Doch im Licht des jüngsten Terroranschlags während eines Konzertes im britischen Manchester früher in dieser Woche hat der Publisher die Veröffentlichung des Spiels „aus Respekt“ auf den 23. Juni 2017 verschoben.

„Wir möchten den Betroffenen unserer aufrichtigstes Beileid aussprechen“, so der Publisher laut der englischsprachigen Webseite Polygon in einer Stellungnahme. In Manchester hatte sich am Montag ein Selbstmordattentäter nach einem Konzert in einer Menschenmenge in die Luft gesprengt. 23 Menschen inklusive des Terrorverdächtigen hatten dabei ihr Leben verloren, über 60 weitere wurden nach Angaben des Spiegels verletzt.

Bei Get Even handelt es sich um einen spielbaren Pychothriller, in dem ihr, nur mit einem Telefon und einer Pistole ausgestattet, in einem heruntergekommenen Haus aufwacht. Was sich da genau abspielt, ist unklar – sicher ist aber: Ein kleines Mädchen befindet sich in Gefahr, und muss gerettet werden! Unsere Vorschau auf Get Even gibt euch einen Vorgeschmack auf das Spiel, das für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen soll.

Weitere Eindrücke zu Get Even erhaltet ihr in unserer Bildergalerie. Wie ihr seht, setzt der Entwickler The Farm 51 mit seinem Psychothriller auf dichte Atmosphäre und schickt euch auf der Suche nach einem Mädchen durch düstere, heruntergekommene und graffitibeschmierte Gänge.