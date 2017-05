World of Tanks: Wargaming entschuldigt sich nach Youtube-Zwischenfall

Ein Youtube-Nutzer veröffentlicht ein Video, äußert darin harsche Kritik und wird vom zuständigen Entwickler danach von einer Urheberrechtsbeschwerde bedroht: Im Fall "SirFoch" rudert der "World of Tanks"-Hersteller Wargaming nun zurück.

In einer Stellungnahme auf der Spielwebseite heißt es, dass die Verantwortlichen den Fall noch einmal Revue passieren lassen haben. Dabei kommen sie zu folgendem Fazit: "Wir haben zu schnell gehandelt und dabei Grenzen überschritten, als wir damit gedroht haben, das Video von SirFoch mithilfe einer Urheberrechtsbeschwerde von Youtube entfernen zu lassen und wir entschuldigen uns dafür. Wir sind verpflichtet einen besseren Job zu machen."

Zudem betont Wargaming, dass das Studio keine Urheberrechts-Aktionen gegen Meinungen zu veröffentlichten Inhalten einleiten wird. Außerdem entschuldigen sich die Verantwortlichen für das erste Statement, in dem sie SirFoch vorgeworfen haben, dass er sich in seinem Video zum Panzer Chrysler K GF unter anderem homophob äußert. Dies sei nicht der Fall, weshalb Wargaming nicht hinter diesen Behauptungen stehen möchte.

Bei SirFoch hat sich Wargaming offenbar noch einmal persönlich entschuldigt, wie der Youtuber in einem Twitter-Beitrag durchscheinen lässt:

Update, WG has apologized for threatening with DMCA take down and hopefully I can shift this drama back to making WoT better in the future.