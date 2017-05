Für den Mehrspieler-Shooter Counter-Strike - Global Offensive ist heute ein von Fans lang ersehntes Update erschienen, welches die Operation Hydra mitsamt kostenlosen und kostenpflichtigen Inhalten mit sich bringt.

Bei Operation Hydra handelt es sich um ein spielinternes Event, welches drei Wochen lang andauern soll. Mit von der Partie ist der Modus Wingman, bei dem zwei Teams mit jeweils zwei Spielern in maximal 16 Matches gegeneinander antreten. In Weapons Expert erwarten euch klassischere Matches, da in jedem Team fünf Spieler bereitstehen. Der Unterschied liegt in einem kleinen, aber womöglich spielentscheidenden Detail: Jede Waffe kann pro Spieler nur einmal gekauft werden. Auch hier gewinnt das Team, welches neun von 16 Matches für sich entscheiden kann. Zuletzt habt ihr nun auch Zugriff auf den Modus War Games, bei dem ihr selbst abstimmen könnt, welchen der sechs Spielmodi ihr bevorzugt.

Abseits der Spielmodi erwarten euch auch neue Karten, wie Austria, Lite, Thrill und Shipped. Aber auch drei altbekannte Karten schaffen es mit dem Update ins Spiel: Black Gold, Insertion und Agency.

Wer sich auch die kostenpflichtigen Inhalte nicht entgehen lassen möchte erhält mit dem Upgrade der Operation Hydra eine auflevelbare Münze; ein Journal, bei dem ihr verschiedene Statistiken einsehen könnt; die Guardian Kampagne, die ihr gemeinsam mit einem Freund bestreiten könnt und sechs unterschiedliche Waffen-Skins, vorausgesetzt ihr schließt die "Guardian"-Missionen ab oder nehmt an den "Hydra"-Events teil. Zählt ihr hingegen zu den echten Veteranen, könntet ihr auch eine echte Goldmünze erhalten.

Wer nicht abgeneigt ist noch tiefer in die Tasche zu greifen, für den könnten auch die teuersten kostenpflichtigen Waffen-Skins von Counter-Strike - Global Offensive einen Blick wert sein.