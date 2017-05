Far Cry 5: So sieht das Cover aus

Nach vielen Spekulationen um das Szenario des kommenden Far Cry 5 verdichten sich die Hinweise nun immer mehr. Nach mehreren kurzen Teaser-Trailern hat Ubisoft nun das Cover des Spiels enthüllt.

Passend zum "Church"-Trailer handelt es sich um ein religiös aufgeladenes Bild. Es erinnert an das Letzte Abendmahl. Inklusive Judas, der mit einem "Sünder" auf dem Rücken vor dem Tisch kniet. Die USA-Flagge und die Kirche im Hintergrund lassen darauf schließen, dass ihr es mit einer Sekte zu tun bekommen werdet. Der neue Bösewicht des Spiels sitzt derweil - wie Jesus - in der Mitte des Tisches. Hier das Cover:

Was haltet ihr denn von dem Szenario? Hättet ihr lieber im Wilden Westen gespielt, oder macht euch das Cover so richtig heiß auf das Spiel? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Sobald es mehr Infos zu Far Cry 5 gibt, werdet ihr natürlich auf spieletipps zuerst darüber lesen.