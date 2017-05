Fallout 4: Dieses Wochenende kostenlos zocken

Wenn ihr euch schon gefragt habt, ob das postapokalyptische Rollenspiel Fallout 4 von Entwicklerstudio Bethesda etwas für euch sein könnte, habt ihr ab heute die Möglichkeit es kostenfrei auszuprobieren.

Wie Bethesda im Rahmen einer Pressemitteilung bekanntgibt, steht Fallout 4 vom 25. Mai bis zum 29. Mai 2017 auf Online-Vertriebsplattform Steam und Xbox One kostenlos zum Download bereit und kann in diesem Zeitrahmen auch angespielt werden. Während ihr auf Steam keinerlei Voraussetzungen zu erfüllen habt, um euch in das postapokalyptische Abenteuer zu stürzen, müsst ihr auf Xbox One über eine "Xbox Live Gold"-Mitgliedschaft verfügen.

Findet ihr Gefallen an Fallout 4, bietet sich euch zugleich die Möglichkeit, sowohl das Hauptspiel als auch den Seasonpass auf Steam und Xbox One zu einem stark reduzierten Preis zu ergattern. Obwohl Besitzer einer PlayStation 4 dieses Wochenende nicht die Möglichkeit erhalten das Rollenspiel kostenfrei auszuprobieren, findet ihr das Grundspiel und den Season Pass auch im PlayStation Store zum reduzierten Preis vor. Weitere Infos erhaltet ihr auf der offiziellen Webseite Bethesda.

Wenn ihr euch fragt, was das Rollenspiel alles zu bieten hat, werft doch einen Blick auf den Test: "Fallout 4 - Bethesda Game Studios versuchen ihr Meisterwerk abzuliefern".

Wenn ihr eurer Kreativität freien Lauf lassen wollt, könnt ihr euch zu Beginn von Fallout 4 am Charakter-Editor austoben, um damit das Aussehen eures Protagonisten zu bestimmen. Die schlimmsten Hackfressen aus dem Editor findet ihr jedenfalls in der Bilderstrecke.