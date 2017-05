Monster Hunter XX: Für Nintendo Switch angekündigt

Große Waffe trifft auf noch größeres Monster: Zimperlich ist Monster Hunter Generations nicht.

In Zukunft können Monster auch in hoher Auflösung gejagt werden: Capcom kündigt über seine japanische Spielwebseite an, dass Monster Hunter XX für die Nintendo Switch erscheinen wird.

Dabei handelt es sich um eine erweiterte Fassung von Monster Hunter Generations, die Capcom für den 3DS schon im Oktober 2016 angekündigt und im März 2017 in Japan veröffentlicht hat. Ob das Spiel inklusive der "Nintendo Switch"-Version auch nach Europa kommt, ist bislang ungeklärt. Notfalls können Interessierte und Kenner der japanischen Sprache zum Import greifen, da die Nintendo Switch bekanntlich ohne "Region Lock" auskommt.

Monster Hunter XX baut auf dem Grundgerüst von Monster Hunter Generations aus, welches im Test "Monster Hunter Generations: Ein gelungenes Konzentrat einer bekannten Formel" einst eine gute Figur abgegeben hat. Der Nachfolger erweitert die Monsterjagd um zwei neue Kampfstile, Monster und den Schwierigkeitsgrad G-Rang, der euch die stärksten Monster entgegen wirft.

Details zur Umsetzung für die Nintendo Switch möchte Capcom während des "Monster Hunter Championship 2017"-Events am Wochenende bekanntgegeben. Möglicherweise folgt dann auch ein erstes Video. Nichtsdestotrotz ist Monster Hunter XX damit das erste richtig große "Third Party"-Spiel für die Nintendo Switch. Die einzelnen Serienteile verkaufen sich in der Regel millionenfach und sind vor allem in Japan übermäßig beliebt.

Für Capcom selbst ist es das zweite Spiel insgesamt auf der Nintendo Switch. Erst vor kurzem hat das japanische Unternehmen Ultra Street Fighter 2 - The Final Challengers veröffentlicht. Wie gut die Umsetzung des Prügelspiels ausfällt, verrät euch der Test "Ultra Street Fighter 2 - The Final Challengers: Klassischer Klopper".

Monster Hunter Generations ist der bislang letzte Vertreter der Spielereihe, der es nach Europa geschafft hat. Erneut macht ihr euch darin auf die Jagd nach seltenen und mächtigen Kreaturen, während ihr nebenbei eure Waffen und Rüstungen immer weiter verstärkt.