World of Warcraft: Spieler sieht zum ersten Mal Farben

Nicht nur Destiny ist für seine zumeist hilfsbereite Spielergemeinschaft bekannt, sondern auch in World of Warcraft helfen sich Gildenkollegen oftmals untereinander aus. Im Falle des Spielers Jango haben seine Kameraden sogar kräftig in die eigene Tasche gegriffen.

Jango ist komplett farbenlind und hat World of Warcraft bislang immer nur in schwarz-weiß erlebt. Seit seinem 45. Geburtstag ist das nicht mehr der Fall: Seine Freunde haben ihm eine teure Enchroma-Brille geschenkt, die es Jango ermöglicht, erstmals Farben zu sehen. Die bunte Welt von Azeroth entlockt dem Spieler zahlreiche "WOW"-Momente.

(Quelle: Youtube, Zombgief)

In einem Reddit-Beitrag erklärt ein Gildenkamerad, dass Jango schon seit 2007 World of Warcraft spielt, aber noch nie zuvor die Farben gesehen hat. Für ihn ist es quasi eine neue Erfahrung, die ihm zudem in bestimmten Spielsituationen deutlich helfen wird.

In manchen Instanzen oder Schlachtzügen konnte Jango ab und an nicht so gut als Heiler aushelfen, da er manche gegnerische Fähigkeiten aufgrund seiner Farbenblindheit gar nicht erst erkannt hat. Mit der neuen Brille soll sich das ändern. Wobei er sie natürlich nicht nur beim Videospielen tragen wird.

Schlussendlich eine schönes Geschenk der Gildenkollegen und eine schöne Geschichte. Nicht minder beeindruckend ist die Kurzdokumentation "Gaming Through New Eyes", die einen komplett blinden Spieler begleitet hat.

Die grünlich schimmernden und oftmals düsteren Farben von World of Warcraft - Legion konnte Jango bislang nicht sehen. Dank seiner neuen Brille gehört das Schwarz-Weiße im Online-Rollenspiel nun der Vergangenheit an.