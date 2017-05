Nun ist es also soweit: Nachdem wir erst gestern vom Cover von Far Cry 5 berichten konnten, legt Publisher Ubisoft nun mit einer vollen Ladung Videos nach. Diese wollen wir euch nicht vorenthalten.

Das erste Video ist der Ankündigungs-Trailer in dem euch erste Einblicke in die Welt von Far Cry 5 gewährt werden. Ihr seht direkt: Es handelt sich nicht um das "Wild West"-Szenario, das einige erwartet hatten. Erscheinen soll Far Cry 5 am 27. Februar 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.

Außerdem könnt ihr euch hier drei weitere Videos ansehen, die alle verschiedene Personen des neuen Far Cry vorstellen.

Sagt uns doch, was ihr von den Videos haltet. Habt ihr etwas anderes von Far Cry 5 erwartet, oder bieten diese Bilder euch genau das, was ihr wollt? Schreibt uns eure Meinung und eure Hoffnungen doch einfach in die Kommentare.