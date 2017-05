RPC 2017: Livestream für den guten Zweck

Nur noch einmal schlafen gehen! Dann ist zwar nicht unbedingt Weihnachten, für Fantasy-Freunde aber zumindest so etwas Ähnliches: Die Role Play Convention 2017 (kurz: RPC) öffnet endlich ihre Pforten in Köln! Was dort alles abgeht, erfahrt ihr direkt hier.

Für manche ist die Rheinmetropole jetzt nicht gerade um die Ecke und ein Besuch ist mit erheblichen Kosten und Aufwand verbunden. Das heißt aber noch lange nicht, dass ihr deshalb darauf verzichten müsst. Glücklicherweise gibt es ja diese tolle Erfindung namens Livestream.

Der steht übrigens unter dem Zeichen eines wohltätigen Zweckes. Der Charity-Livestream (hier geht's direkt dorthin) bietet unterhaltsame Stunden mit interessanten Einblicken in die Welt der Spieleentwicklung. Dazu wird auch mit nationalen und internationalen Gästen live gezockt und heiß diskutiert. Mit von der Partie sind zum Beispiel die YouTuber Nico "gRuMM3l" Wendt, Nico "Sola" Linke, Dennis "Sir Nossi" Henson und Maurice "Mori" Lange.

Zudem habt ihr während des Livestreams die Möglichkeit, auch etwas Gutes zu tun. Bequem per PayPal könnt ihr eure Bereitschaft unter Beweis stellen, aktiv etwas zur Verbesserung der Lebensqualität bedürftiger Menschen beizutragen. Die Spendeneinnahmen werden den Vereinen Straßenkinder e.V., brotZeit e.V., Ärzte ohne Grenzen e.V. und Gaming-Aid e.V. zugeführt. Mehr Infos zum Wohltätigkeitsprogramm der RPC findet ihr hier.

Solltet ihr aber dennoch Lust haben, direkt auf die Convention zu gehen, habt ihr noch die Möglichkeit, an Tickets zu kommen. Dieser Link führt euch direkt zum Ticket-Shop.

Die RPC 2017 findet am Samstag, den 27. Mai bis Sonntag, den 28. Mai auf dem Gelände der Koelnmesse statt (dort, wo auch die gamescom ihre Heimat gefunden hat). Egal ob live vor Ort oder live im Stream: Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß!