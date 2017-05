Am 1. Juni findet ab 10 Uhr eine Fachkonferenz der Stiftung Digitale Spielekultur statt. Unter dem Thema "Werte des digitalen Spiels" wird diskutiert, wie digitale Spiele der Gesellschaft einen Spiegel vorhalten. Gemeinsam mit den Kollegen von GIGA Games und Gamona ist spieletipps in diesem Jahr Medienparter der Veranstaltung.

"Videospiele sind verrohend, verdummend, gewaltverherrlichend." - So oder so ähnlich lautet selbst im Jahr 2017 immer noch der Tenor aus den Reihen jener, die sich zwar mit dem Medium Videospiel nicht auseinandersetzen, jedoch eine Meinung dazu haben. Um weiter für die Etablierung von Videospielen als Kulturgut einzutreten, startet die Stiftung nun eine entsprechende interdisziplinäre Fachkonferenz.

"Videospiele als Teil der Gegenwartskultur" - so der Aufhänger der Diskussion, die Games als Teil der Gegenwartskultur und damit als Spiegel und Ausdruck der Gesellschaft und gesellschaftlicher Prozesse versteht und diskutiert. Die Fachkonferenz bildet damit eine Schnittstelle zwischen Feuilleton, der Wissenschaft, der Kunst, der Spielbranche und den SpielerInnen. Eingeladen werden Experten, Prominente und Gamer, ebenso wie auch ihr, und zwar in Form eines Live-Chats.

Nach den eröffnenden Worten startet die themensetzende Paneldiskussion und ein streitbarer Firesite-Chat, gefolgt von einem kompakten Track von Talks. Diese werden durch den Moderator Tim Rittmann kritisch aber unterhaltsam von Fragen aus der Community unterbrochen. Am späten Nachmittag wird die Veranstaltung abschließend zu einem AMA-Format (Ask me anything). Anwesende Experten stehen Fragen und Kommentaren aus dem Off- und Online-Publikum Rede und Antwort.

Schaut am 1. Juni wieder vorbei, wir bringen euch direkt in den Live-Chat, wo ihr eure Ansichten mit einem breiten Publikum aus Fachleuten und Gamern teilen und diskutieren könnt. Lasst euch die Gelegenheit nicht entgehen und helft mit, Videospiele einen weiteren Schritt in Richtung Akzeptanz als Kulturgut zu bringen!