Far Cry 5: Kampagne offenbar vollständig im Koop-Modus spielbar

Nach der jüngsten Enthüllung des neuen „Open World“-Spiels Far Cry 5 hat der Publisher und Entwickler Ubisoft bekannt gegeben, dass das Spiel auch einen Koop-Modus haben wird. Details dazu sind noch unter Verschluss, doch offenbar soll das Zusammenspiel mit Anderen nur über das Internet funktionieren.

Ende der vergangenen Woche war es so weit, und Ubisoft enthüllte das neue Far Cry 5 – erst in Form eines Teaserbildes, und schließlich durch gleich mehrere stimmungsvolle Trailer. Inzwischen ist klar: In Far Cry 5 sollt ihr es mit einer religiös-fanatischen Sekte namens „The Project at Eden's Gate“ zu tun bekommen, die im digitalen Montana ihr Unwesen treibt. Wie die Steam-Seite von Far Cry 5 aber nun auch offenbart, wird es wohl möglich sein, das Spiel aus dem Hause Ubisoft Montreal vollständig im kooperativen Mehrspielermodus zu erleben.

„Befreie Hope County solo oder im 2-Spieler-Coop. Rekrutiere Menschen und Tiere, die dir im Kampf gegen die Sekte helfen”, so heißt es unter anderem auf der Steam-Seite zu Far Cry 5. Das Spiel wird als das „anpassbarste Far Cry-Spiel aller Zeiten“ bezeichnet, soll eine dynamische Welt bieten, deren Bewohner auch zurückschlagen, und soll euch unter anderem Muscle Cars, Geländewagen, Flugzeuge und weitere Fahrzeuge zur Verfügung stellen.

Wie genau der Koop-Aspekt von Far Cry 5 letztendlich aussehen wird, ist unklar. Wie Ubisoft allerdings gegenüber der englischsprachigen Seite Polygon verlauten ließ, soll das Zusammenspiel mit Anderen ausschließlich online funktionieren, und nicht lokal. Far Cry 5 soll am 27. Februar 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.

Der letzte Teil der „Far Cry“-Reihe schickte Spieler zurück in die Steinzeit, wo es mit altertümlichen Waffen in den Kampf gegen feindliche Stämme und Kreaturen ging. In unserer umfangreichen Bildergalerie erhaltet ihr Eindrücke rund um das Spiel aus dem Jahr 2016.