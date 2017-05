Intel strikes back! Core i9 soll gegen AMD Threadripper schießen

Erst vor Kurzem haben wir über die neuen AMD Threadripper-Prozessoren berichtet, die mit ihren 16 Kernen und 32 Threads den PC-Markt umkrempeln wollen. Doch das lässt sich Intel nicht gefallen und schiebt mit den Intel Core i9 Prozessoren reichlich Konkurrenz hinterer, die AMD die Stirn bieten sollen.

Die Zeit verändert alles und das ist auch gut so. Lange Zeit konnte Intel sich in Sicherheit wiegen, doch nun kommt Spannung ins Spiel. Mit dem neuen AMD Threadripper hat der Chip-Gigant gezeigt, in welche Richtung der aktuelle PC-Markt gehen soll. Intel hingegen ruhte sich bisweilen auf seinen Erfolgen der letzten Jahre aus. Doch diese Zeit ist nun vorbei, denn der blaue Riese muss dringend nachziehen. Noch vor einem Jahr hieß es, es gäbe keine stärkeren CPUs jenseits der 12 Kerne. Doch nun, seit Threadripper, wendet sich das Blatt.

Intel Core i9 mit bis zu 18 Kernen

Es scheint ein wahres Kräftemessen der Chip-Giganten zu entstehen, der Kampf um den größten "Kernausbau". Während Threadripper von AMD schon mit 16 Kernen den einen oder anderen PC-Enthusiasten zum Schmunzeln bringt, lässt Intel mit den Core-i9-CPUs nun seine Muskeln spielen und stattet die neuen Modelle mit bis zu 18 Kernen und 36 Threads aus. Weitere Modelle mit 16, 14, 12 und weniger Kernen folgen ebenso in den nächsten Monaten. Dabei will Intel einen höheren Grund- sowie Boost-Takt auffahren, der AMD ins Schwitzen bringen soll.

Wie ihr der Folie entnehmen könnt, hat Intel nicht viele Details zu den neuen Prozessoren veröffentlicht. Preise sowie Taktfrequenzen bleiben vorerst noch geheim, was sicherlich auch bei AMD für mehr Spannung sorgt.

Ein wahres Nerdvana für Techspezialisten und Hardcore-Gamer

Machen wir uns nichts vor, dieser Ausbau – egal ob AMD oder Intel, ist für den Ottonormal-Gamer sicherlich uninteressant. Doch wer mehr machen möchte, der wird Höhenflüge erleben. Zocken, Virtualisieren, Rendern und Streamen gleichzeitig war bisher nur eingeschränkt möglich, wird nun jedoch zum Machbaren. Wie schon bei aktuellen "Skylake-X"-Modellen, so die Bezeichnung der neuen Core i9 Prozessoren, werden auch die kommenden CPUs auf Quad-Channel-Speicher setzen können. Auch der Ausbau von Triple- sowie Quad-SLI (3-4 Grafikkarten) ist dank ausreichend Lanes (Datenbahnen) kein Problem.