Final Fantasy 7 Remake: Square Enix will Entwicklung wieder verstärkt selbst in die Hand nehmen

Der Projektleiter Naoki Hamaguchi aus dem Hause Square Enix hat im Rahmen eines Livestreams verlauten lassen, dass der Entwicklungsablauf von Final Fantasy 7 Remake drastischen Änderungen unterzogen werden soll. Künftig soll das Projekt wieder vermehrt bei Square Enix selbst, und weniger bei externen Entwicklern entstehen.

Bereits zwei Jahre ist es inzwischen her, dass Square Enix im Rahmen der E3 2015 Final Fantasy 7 Remake ankündigte, eine Neuumsetzung des Rollenspielklassikers aus dem Jahr 1997. Seitdem ist es bis auf einige wenige Einblicke ins Spiel recht still um das Projekt geworden, und es zeichnet sich ab, dass sich „Final Fantasy“-Fans noch eine ganze Weile auf das Remake gedulden werden müssen.

Möglicherweise aus diesem Grund will Square Enix die Zügel jetzt selbst in die Hand nehmen. Ging die Entwicklung von Final Fantasy 7 Remake bislang nämlich zu großen Teilen bei externen Studios vonstatten, hat der Projektleiter Naoki Hamaguchi jüngst in einem „Final Fantasy“-Stream verlauten lassen, dass sich Square Enix jetzt wieder verstärkt selbst um die Produktion kümmern will. Das berichtet die englischsprachige Webseite Game Rant.

„[...] Ich habe die Entwicklung von Final Fantasy 7 Remake übernommen“, so Hamaguchi. „Bis jetzt lief die Entwicklung unter externen Kooperationen, aber das Unternehmen hat sich entschieden, zu einer internen Einrichtung zu wechseln, Massenproduktion und Qualität einbegriffen. Wir möchten das alles im Rahmen eines sicheren Zeitplanes kontrollieren.“

Inwiefern sich diese Änderung im Entwicklungsprozess auf die Veröffentlichung von Final Fantasy 7 Remake auswirken wird, ist für Außenstehende aktuell nicht abzusehen. Das Spiel ist nach wie vor ohne Veröffentlichungsdatum. Sicher scheint aber: Ihr braucht noch viel Geduld.

