Lost Sphear: Neues Rollenspiel von Square Enix angekündigt

Das Entwicklerstudio Tokyo RPG Factory, welches euch vor allem durch das japanische Rollenspiel I am Setsuna bekannt sein dürfte, arbeitet derzeit an einem neuen Abenteuer mit dem Namen Lost Sphear.

Die Reise, die euch in Lost Sphear erwartet, soll in einer abgelegenen Stadt beginnen, wo ein Junge namens Kanata aus einem verheerenden Traum erwacht. Daraufhin muss er feststellen, dass seine Heimatstadt sich in Luft auflöst. Damit die Welt, wie er sie kennt, nicht verloren geht, macht er sich gemeinsam mit seinen Freunden auf, um sie mit der Kraft der Erinnerungen wieder aufzubauen und zwar indem sie Gedanken in Materie manifestieren.

Orientieren soll sich Lost Sphear laut einer Pressemitteilung von Hersteller Square Enix vor allem an seinem geistigen Vorgänger I am Setsuna, wobei unter anderem am Kampfsystem geschraubt wird. So sollt ihr eure Positionen im Kampf frei bestimmen und individuelle Strategien ausarbeiten können.

Erscheinen wird das japanische Rollenspiel voraussichtlich im Frühjahr 2018 für PC, PS4 und Nintendo Switch. Ob Lost Sphear auch für Xbox One erscheinen soll, wurde derzeit noch nicht bestätigt.

