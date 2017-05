Genital Jousting: Update mit zusätzlichen Spielmodi veröffentlicht

Das skurrile Multiplayer-Spiel Genital Jousting von Entwicklerstudio Free Lives bekommt das neue Update Wet Hot Summer spendiert, bei dem ihr weitere feuchtfröhliche Abenteuer erleben könnt.

Bei Genital Jousting spielt ihr einen Penis. Richtig gelesen! Als individuell ausgeschmücktes, farbiges Geschlechtsorgan ist es in den meisten Spielmodi eure Aufgabe in den Anus eines anderen Penis einzudringen. Mit dem "Wet Hot Summer"-Update erwarten euch jetzt noch mehr verstörende Erlebnisse.

So kann euer Genital jetzt auf großen Wellen reiten, während ihr weiterhin versuchen müsst in das Hinterteil anderer Geschlechtsorgane einzudringen. Bei dem nicht ganz so klassischen Spielmodus "Volleyballs" solltet ihr versuchen den Ball über das Seil in der Mitte des Spielfelds zu befördern und darauf hoffen, dass eure Gegner ihn nicht wieder auf euer Spielfeld zurückbefödern. In "Sexy Carwash" gilt es ein Auto schneller zu säubern als euer Gegnerteam. Dabei spielt ihr wohlgemerkt immer noch einen Penis. Auch die Spielmodi "Get Pumped", "Lights Out" und "Spa Day" solltet ihr euch mit dem neuen Update auf keinen Fall entgehen lassen.

Genital Jousting ist auf der Online-Vertriebsplattform Steam für 4,99 Euro erhältlich und befindet sich derzeit in der "Early Access"-Phase. Das "Wet Hot Summer"-Update ist mit keinerlei Kosten verbunden.

Das Mehrspieler-Abenteuer erfreut sich auf Steam an großer Beliebhteit, wie 91 Prozent positive Bewertungen bestätigen. Solltet ihr auf der Suche nach mehr Indie-Geheimtipps sein, könntet ihr in der Bilderstrecke fündig werden.