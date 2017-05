Dieses "Lara Croft"-Cosplay kommt mit einem echten Bär

Ein gutes "Lara Croft"-Cosplay ist wohl nicht mit dem größten Aufwand verbunden. Ihr braucht kein drei Meter langes Schwert, keine riesigen Zöpfe, keine Ritterrüstung oder sonst etwas. Und doch: das Cosplay zu etwas Besonderem zu machen, auch wenn es nicht das komplizierteste ist, darauf kommt es an. Die Cosplayerin Captain Irachka und die Fotografin Irina Pirogova haben genau das geschafft - mit der Hilfe eines Bärs.

Schaut euch die Bilder und Videos mal an:

My new epic photoshoot :joy: He is so cute :heart: #bear #laracroft #tombraider pic.twitter.com/HkrBTL7Fr3