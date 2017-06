Heute ist es soweit: Ab 10 Uhr findet die Fachkonferenz der Stiftung Digitale Spielekultur unter dem Thema "Werte des digitalen Spiels" statt. Im Livestream hier in dieser News könnt ihr die Diskussion mitverfolgen und auch mitdiskutieren. Gemeinsam mit den Kollegen von GIGA Games und Gamona ist spieletipps in diesem Jahr Medienparter der Veranstaltung.

"Videospiele als Teil der Gegenwartskultur" - heißt der Aufhänger der Diskussion, die Videospiele als Teil der Gegenwartskultur und damit als Spiegel und Ausdruck der Gesellschaft und gesellschaftlicher Prozesse versteht und diskutiert. Die Fachkonferenz will somit eine Schnittstelle zwischen Feuilleton, Wissenschaft, Kunst, Spielbranche und den Spielenden bilden. Eingeladen werden Experten, Prominente und Spieler, ebenso wie auch ihr.

Einfach ab 10 Uhr den Livestream direkt hier verfolgen:

In einem Firesite-Chat kann nach ein paar einleitenden Worten kräftig während der Paneldiskussion mitgeredet werden. Daraufhin folgt ein kompakter Track von Talks. Diese werden durch den Moderator Tim Rittmann kritisch aber unterhaltsam von Fragen aus der Community unterbrochen. Später wandelt sich die Veranstaltung in ein AMA-Format (Ask me anything) in dem anwesende Experten auf Fragen und Kommentare aus dem Off- und Online-Publikum eingehen.

Lasst euch die Gelegenheit nicht entgehen und helft mit, Videospiele einen weiteren Schritt in Richtung Akzeptanz als Kulturgut zu bringen!