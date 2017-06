Einfallslose und uninspirierte Ankündigungsposter ärgern Spielefans meist ziemlich sehr - zumal eine lieblose Meldung des Publishers die Vorfreude auf die Veröffentlichung eines neuen Games doch deutlich dämpft. EA setzt jetzt noch einen drauf.

Der Ankündigungstrailer zum 2015 erschienenen Need for Speed

EA scheint sich den (negativ) Titel für das wohl schlechteste Teaser-Bild allerzeiten gesichert zu haben. Über den offiziellen Twitter-Account von Need for Speed postete der Publisher ein äußerst nichts sagendes Bild mit der Nachricht "Let's get this party started shall we?" ("Lassen wir die Party steigen"). Die Fans sollen auf den bevorstehenden Release des neuen Ablegers des Kult-Rennspiels eingestimmt werden. Was dabei auf dem Bild zu sehen ist: Außer weißem Rauch beinahe nichts.

Let's get this party started shall we? pic.twitter.com/kehx2Sj7jf — Need for Speed (@NeedforSpeed) May 30, 2017

Wenn man nicht wüsste, dass es sich um das Rennspiel Need for Speed handelt und der Rauch offensichtlich ein Resultat der durchdrehenden Sportreifen ist, könnte man auch meinen, dass uns EA mit dem Teaser ein bezauberndes Spiel über den Wolken präsentieren möchte.

Bei den Fans kam der Teaser wie zu erwarten auch alles andere als gut an und sorgte für eine hitzige Diskussion.

