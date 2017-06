PlayStation 4: Goldene Slim-Version gesichtet

Seit September 2015 steht die PlayStation 4 in der neuen Slim-Variante in den Händlerregalen, die jedoch zu Beginn ausschließlich in schwarz erhältlich war. Mittlerweile gibt es auch eine weiße Variante und womöglich bald sogar eine noch edlere Version.

Auf der englischsprachigen Webseite Reddit ist ein Bild aufgetaucht, welches eine goldene PlayStation 4 Slim zeigt. Das Foto ist laut dem Reddit-Nutzer Christopher Maxim in der US-Ladenkette Walmart entstanden, die die neue Farbvariante zu früh ins Regal gestellt haben.

(Bildquelle: Reddit)

Laut dem Foto verfügt das Slim-Modell über einen Festplattenkapazität von 1 Terabyte und wird offenbar für 249 Dollar (circa 222 Euro) verkauft. Ob es sich dabei um einen selbst festgelegten Preis des Walmart-Laden handelt oder aber Sony eine weitere Preissenkung plant, ist unklar.

Die goldene Farbvariante der PlayStation 4 Slim soll laut dem Reddit-Beitrag voraussichtlich am 9. Juni in den USA erscheinen. Sony hat sich zu den Gerüchten bislang nicht geäußert.

Technisch ist die PlayStation 4 Slim übrigens inhaltsgleich zur originalen PlayStation 4. Sony hat die Bauteile hier, vereinfacht ausgedrückt, in ein kleineres beziehungsweise schlankeres Gehäuse übertragen. Mehr Leistung bietet hingegen die PlayStation 4 Pro. Im Blickpunkt "Das Duell: PlayStation 4 Pro versus Xbox One S" erfahrt ihr mehr dazu.

Ob gold, schwarz oder weiß: Die besten Spiele für die PlayStation 4 aus dem Jahr 2016 sind in allen Konsolenvariationen empfehlenswert. Ein Blick in die Bilderstrecke lohnt sich.