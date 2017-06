Mittelerde - Schatten des Krieges: Veröffentlichungstermin auf Oktober verschoben

Eigentlich sollte das Action-Abenteuer Mittelerde - Schatten des Krieges im August dieses Jahres erscheinen. Wie die englischsprachige Webseite Gamerant nun berichtet, soll der Veröffentlichungstermin laut Entwicklerstudio Monolith Production auf den 10. Oktober 2017 verschoben werden.

Zwar weicht Mittelerde - Schatten des Krieges allem Anschein nach weit von der Buchvorlage ab und erzählt damit voraussichtlich eine Geschichte, die so nie in den Büchern stattgefunden hat, dennoch könnte das Abenteuer mitunter aufgrund des Nemesis-Systems für herausragende Spielerlebnisse sorgen.

Auf diese Erlebnisse müssen sich die Fans jetzt ein wenig länger gedulden, denn wie Monolith Production verkündet, wird sich das Abenteuer in Mittelerde auf den 10. Oktober verschieben: "Mittelerde - Schatten des Krieges erweitert die Spielmechaniken in jeder Dimension, einschließlich der massiven offenen Welt, der Geschichte, der Rollenspiel-Elemente und der persönlichen Spielergeschichten des Nemesis-Systems. Wie bei Mittelerde - Mordors Schatten ist Monolith Productions auch hier verpflichtet die höchte Qualität und Erfahrung zu bieten. Um das zu bewerkstelligen haben wir die schwierige Entscheidung getroffen unseren Startermin zu verschieben, um sicherzustellen, dass Mittelerde - Schatten des Krieges dieses Versprechen halten wird", so das Entwicklerstudio, "Wir verstehen, dass es enttäuschend sein könnte ein bisschen länger auf die Veröffentlichung warten zu müssen und es tut uns leid für die Verzögerung, aber wir arbeiten hart daran ein erstaunliches Spiel zu schaffen. Wir freuen uns mehr auf der E3 zeigen zu können".

Sauer aufstoßen könnte euch nicht nur die Verschiebung des Veröffentlichungstermins, sondern auch, dass Mittelerde - Schatten des Krieges über Microtransaktionen verfügen könnte.

Mittelerde - Schatten des Krieges erscheint voraussichtlich am 10. Oktober 2017 für PC, PS4 und Xbox One. Wie ihr in der Bilderstrecke sehen könnt, schlüpft ihr in dem neuen Ableger wieder in die Haut des Waldläufers Talion, der mit einem Geist verbunden eine große Gefahr für die Orks darstellt.