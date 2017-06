Extinction: Entwicklerstudio von Killer Instinct arbeitet an neuem Spiel

Das Entwicklerstudio Iron Galaxy arbeitet derzeit an dem neuen Action-Spiel Extinction, bei dem die Spieler es wohl größtenteils mit riesigen Orks zu tun bekommen.

Iron Galaxy hat sich in letzter Zeit vor allem durch das exklusiv für Xbox One erschienene "Beat'em Up"-Spiel Killer Instinct einen Namen gemacht. Die Entwickler orientieren sich mit ihrem neuen Projekt jedoch nicht länger an altbekannte Prügel-Orgien, sondern scheinbar vielmehr an das Action-Abenteuer Attack on Titan - Wings of Freedom.

In Extinction übernehmt ihr die Kontrolle von Avil, einem Sentinel-Sodaten, der die meiste Zeit über wohl damit beschäftigt ist riesigen Orks, die "Ravenii" genannt werden, den Garaus zu machen. Anderenfalls würden diese Bestien kleine und große Städte in Nullkommanichts in Schutt und Asche verwandeln. Anders als bei Attack on Titan - Wings of Freedom werdet ihr jedoch auch gegen kleinere Biester euer Schwert ziehen müssen. In dem obigen Trailer könnt ihr schon mal einen ersten Blick auf Extinction werfen.

Wie die englischsprachigen Kollegen Gamerant berichtet, hat auch Hersteller Maximum Games ein Wort dazu verloren, was die Spieler in Extinction erwarten wird: "Reist horizontal und vertikal, führt Wandläufe durch und benutzt die Peitsche für verheerende Luftangriffe. Meistert dynamische Kampf-Manöver, um die Schwachpunkte der gigantischen Bestien zu entdecken. Macht Fortschritte in unterschiedlichen Fertigkeitsbäumen, um einen Weg zu finden, der am Besten für euren Spielstil geeignet ist".

Mehr Informationen werdet ihr vermutlich auf der diesjährigen Videospiel-Messe E3 erfahren. Das Action-Spiel soll voraussichtlich im 1. Quartal 2018 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen. Übrigens wurde kürzlich auch von Hersteller Square Enix ein neues Spiel angekündigt.

