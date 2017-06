Overwatch: "Spieler gewinnen gerne" - Bewertungssystem soll wegen Nutzlosigkeit entfernt werden

Blizzards leitender Entwickler Jeff Kaplan hat die Entfernung eines Spiel-Features angekündigt, mit dem Spieler der PC-Version von Overwatch absolvierte Partien im Heldenshooter bewerten konnten. Die Ergebnisse dieses Feedback-Systems entpuppten sich über die Monate nämlich als wenig erhellend.

Seit über einem Jahr ist der Heldenshooter Overwatch nun erhältlich, und hat sich längst zum weltweiten Riesenerfolg gemausert. Dem Entwickler Blizzard ist auch sehr daran gelegen, Feedback von Spielern zu sammeln, um seine Helden rund um den Globus glücklich zu halten. So hatten PC-Spieler etwa die Möglichkeit, eine Spielpartie nach Beendigung zu bewerten.

Doch dieses Bewertungssystem soll bald Geschichte sein, wie der leitende Entwickler Jeff Kaplan in einem offiziellen Forenbeitrag verkündet hat. Der Grund: Die Erkenntnisse, die der Entwickler durch die gesammelten Daten erringen konnte, sind lächerlich trivial, und bieten Blizzard nahezu keinen Gewinn.

„Wir hatten große Hoffnungen für dieses Feature“, so Kaplan. „Aber ein Jahr nach dem Start des Spiels [...] war alles, was wir von der Funktion gelernt haben: Neue Spieler nutzten das Bewertungssystem mehr, als etablierte Spieler. Spieler gewinnen gerne. Spieler mögen keine Niederlagen.“

Ganz schön erhellend, in der Tat. In der Theorie sollte es möglich sein, Partien in Overwatch über solch ein System nach anderen Kriterien zu bewerten, etwa in der Frage, wie fair das Matchmaking war. Hat es ein Team voller Anfänger hier mit einer Horde Profis zu tun bekommen? Daumen runter! Wurden beide Teams so passend zusammengestellt, dass es lauter spannende Runden mit knappen Siegen und Niederlagen gibt? Daumen hoch!

Wer aber schon einmal hitzigen Mehrspielergefechten beigewohnt hat, der weiß, wie frustrierend manche Spielsessions aus diversen Gründen werden können. In der Praxis neigten Spieler also nachvollziehbarer weise gerne dazu, ihre Freude oder auch ihren Ärger über den Ausgang einer Spielpartie am Bewertungssystem auszulassen.

