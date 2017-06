Pokémon Go: Entwickler bestätigt legendäre Pokémon und PvP-Kämpfe für den Sommer

Lange mussten sich Spieler von Pokémon Go gedulden, nun sollen lange herbeigesehnte Features bald endlich Realität werden. Ein Mitarbeiter des Entwicklers Niantic Labs hat in einem Interview legendäre Pokémon und „Spieler gegen Spieler“-Kämpfe für den Sommer angekündigt.

Seit der überaus erfolgreichen Veröffentlichung von Pokémon Go im Juli 2016 warten Spieler auf Aspekte wie legendäre Pokémon und die Möglichkeit, andere Trainer auf der Straße in hitzige Taschenmonsterkämpfe zu verwickeln. Und nun, gut ein Jahr später, soll es endlich so weit sein, wie aus einem von Reddit-Nutzer Constyy ins Englische übersetzten Interview der brasilianischen Seite O Globo mit einem Mitarbeiter vom Entwickler Niantic Labs hervorgeht.

„Aufgrund des großen Erfolgs des Spiels mussten wir einige geplante Neuerungen verschieben“, so Mathieu de Fayet von Niantic. „Wir arbeiten aktuell an einigen, die diesen Sommer kommen sollen, etwa der Wahl des Teams eine stärkere Gewichtung zu geben, legendäre Pokémon zu veröffentlichen und PvP einzuführen.“

Konkrete Veröffentlichungstermine für besagte Features ließ sich de Fayet dabei nicht entlocken, doch da habt ihr's: Ambitionierte Poké-Trainer sollen wie bereits jüngst angedeutet definitiv in diesem Sommer auf die Jagd nach legendären Pokémon gehen können, und nebenbei in Kämpfen gegen andere Spieler unter Beweis stellen, wer wirklich „der Allerbeste“ ist.

Zwar ist die Zahl der aktiven „Pokémon Go“-Spieler schon wenige Monate nach dem erfolgreichen Start im vergangenen Jahr wieder drastisch gesunken, für die Zukunft will Niantic Labs jedoch vorgesorgt haben. „Eine Sache, dir wir mit Ingress gelernt haben, ist die Tatsache, dass sich das Spiel selbstständig aufrechterhält, wenn es uns gelingt, soziale Interaktionen zwischen Trainern herzustellen. Und daran arbeiten wir.“

Einen Überblick rund um die Erfolgsgeschichte von Pokémon Go gibt unsere Bildergalerie. Der Sommer des Jahres 2016 war weltweit gespickt mit skurrilen Vorkommnissen rund um das Smartphone-Spiel aus dem Hause Niantic Labs.