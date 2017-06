Need for Speed: Payback angekündigt - Trailer & Infos

Nach langer Geheimniskrämerei ist die Katze nun aus dem Sack! Soeben gab EA sowohl den Titel als auch den Release-Termin des neuen Need for Speed Spiels bekannt.

So soll der neue Ableger des beliebten Rennspiels Need for Speed: Payback heißen und voraussichtlich am 10. November 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.

Auf Amazon kann man darüber hinaus bereits in der Produktbeschreibung des Games einige Infos hinsichtlich des Szenarios erfahren. So soll Need for Speed: Payback in einer fiktiven, wahrscheinlich von Las Vegas inspirierten, "Casino Stadt" spielen. In der Unterwelt von Fortune Valley nimmt der Spieler mit seiner wiedervereinten Crew Rache am skrupellosen Kartell House, das die Casinos, Kriminellen und die Stadt kontrolliert.

Der Spieler nimmt an einer Vielzahl von Herausforderungen und Events als Tyler der Racer, Mac der Showman und Jess der Wheelman teil. Jeder Fahrer muss Rennen, Missionen und Herausforderungen absolvieren, um im Valley den Respekt des Untergrunds zu gewinnen und in einem ultimativen Rennen teilnehmen, um The House zu stürzen.

Von verrückten Raub-Missionen über zerstörerische Auto-Kämpfe bis hin zu umwerfenden Set-Pieces, bietet Need for Speed: Payback eine extrem spannende Action-Rennen-Fantasie.