PlayStation 4: In Europa deutlich vor der Xbox One und laut Sony eine "Festung"

Im vierten Jahr der aktuellen Konsolengeneration baut Hersteller Sony seinen Vorsprung im Konsolengeschäft gegenüber Microsoft weiter aus. In einem Interview mit der englischsprachigen Zeitung Time erklärt Sonys Jim Ryan Europa kurzerhand zur "Festung PlayStation".

Grund dafür ist, dass laut seinen Aussagen auf jede verkaufte "Xbox One"-Konsole mittlerweile drei "PlayStation 4"-Einheiten kommen. Ins Detail geht er dabei nicht, verweist aber darauf, dass in den USA das Verhältnis nur bei 2:1 liegt. Ob sich daran etwas in Zukunft ändert, bleibt abzuwarten. Immerhin möchte Microsoft noch in diesem Jahr seine High-End-Konsole Project Scorpio veröffentlichen.

Doch teure Technik muss nicht zum absoluten Verkaufsschlager werden: Eine von fünf verkauften "PlayStation 4"-Konsolen ist laut Jim Ryan eine PlayStation 4 Pro. Damit liegt die technisch stärkere Konsole über den Erwartungen von Sony, aber die PlayStation 4 Slim ist damit nicht abgelöst.

Bei der PlayStation VR, die im Oktober 2016 veröffentlicht wurde, läuft es ebenfalls ganz gut. Bislang konnte Sony über eine Million VR-Brille an den Mann und die Frau bringen, so Shawn Layden im selben Interview. Die früheren Verkaufsprognosen von bis zu 2,6 Millionen abgesetzten "PlayStation VR"-Einheiten hat das Unternehmen jedoch noch nicht erreicht.

Im Interview kündigen die beiden Sony-Verantwortlichen außerdem ein paar Überraschungen für die E3 2017 an. Im Rahmen der Pressekonferenz, die am 13. Juni um 03:00 Uhr stattfindet, sollen die Details folgen.

PlayStation 4 Pro oder Xbox One S? Sony oder Microsoft? Im technisch hochklassigen Bereich hat ein Käufer die Qual der Wahl. Als Alternative und dritter Konkurrent steht außerdem noch die Nintendo Switch parat.