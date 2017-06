Nintendo Switch: PlayStation-Verantwortliche loben Nintendos neue Konsole

Nicht nur bei Spielern und Kritikern stößt die noch junge Konsole Nintendo Switch auf große Zustimmung, auch andere Konsolenhersteller zeigen sich beeindruckt. In Interviews haben PlayStation-Verantwortliche aus dem Hause Sony positiv über Nintendo Switch und den Erfolg der Konsole gesprochen.

Seit gut drei Monaten ist die Hybrid-Konsole Nintendo Switch inzwischen auf dem Markt und hat längst die Herzen von Spielern rund um den Globus erobert. Doch auch die Quasi-Konkurrenz zeigt sich beeindruckt vom neuen Konzept Nintendos, wie das englischsprachige Time Magazine berichtet.

Gegenüber dem Traditionsblatt bezeichnete PlayStation-Executive Shawn Layden die Konsole jüngst als „großen Erfolg für Nintendo“ – sie sei „definitiv das, worauf die Fans gewartet hätten“. Trotzdem sieht der PlayStation-Mitverantwortliche die Konsole nicht als Konkurrenz für Sonys Produkt: „Wenn man sich unsere Zahlen ansieht, zeigt das denke ich, dass viele Spieler zwei Konsolen besitzen“, so Layden. „Und ziemlich häufig sind diese beiden Konsolen PlayStation und Nintendo.“

Auch an anderer Front gibt es Lob aus dem Hause Sony: Im Interview mit der englischsprachigen Webseite Glixel ließ Playstation-Boss Jim Ryan verlauten, die Switch sei eine „interessante Konsole“, und dass es „nie eine gute Idee sei, gegen Nintendo zu wetten“. Mit Blick auf das nächste Weihnachtsgeschäft zeigte er sich interessiert am weiteren Verkaufsverlauf der Switch und lobte die bereits starke „First Party“-Unterstützung, insbesondere durch The Legend of Zelda - Breath of the Wild. Wie bereits bekannt, griff ein Großteil der Switch-Käufer nämlich auch zum neuen Zelda-Abenteuer.

Für Nintendo Switch gibt es bereits jetzt diverse Peripherie, wie unsere umfangreiche Bildergalerie offenbart. Unter den Zusatzartikeln finden sich etwa Pro-Controller, Taschen, Schutzhüllen, Ladestationen und „Joy-Con“-Halterungen wie Lenkräder.