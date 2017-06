Tekken 7: Prüglerreihe nach fast 20 Jahren zum ersten Mal wieder auf Platz 1 der Charts

Das Kampfspiel Tekken 7 hat es auf den PC und die Heimkonsolen geschafft, und die Prüglerreihe Tekken damit zum ersten Mal seit fast 20 Jahren wieder auf den ersten Platz der Verkaufscharts – zumindest in Großbritannien. Zuletzt hatte sich Tekken 3 im Jahr 1998 zum Verkaufskönig mausern können.

Seit der vergangenen Woche – genauer gesagt dem 2. Juni 2017 – dürfen sich Kampfspiel-Fans wieder in den Ring einer der populärsten Prüglerreihen überhaupt begeben. Nachdem Tekken 7 bereits gute zwei Jahre lang in Arcade-Hallen verfügbar war, hat es das Spiel aus dem Hause Bandai Namco nun auch auf den PC und die Konsolen PlayStation 4 und Xbox One geschafft. Und das, wie die englischsprachige Webseite Eurogamer berichtet, mit großem Erfolg.

Sogleich hat sich Tekken 7 nämlich offenbar auf den ersten Platz der britischen Verkaufscharts gesetzt – somit hat es zum ersten Mal seit fast 20 Jahren ein Vertreter der Prüglerreihe geschafft, den hart umkämpften Chart-Thron zu erklimmen. Zuletzt war das nämlich Tekken 3 gelungen, das im Jahr 1998 für die PlayStation 1 erschien.

