Overwatch: Dieses Wochenende gibt es doppelte XP für euch!

Blizzard hat eine besondere Überraschung für euch! Zur Feier des ersten Jubiläums erhalten alle Spieler von Overwatch - unabhängig von der Plattform - an diesem Wochenende doppelte Erfahrung. Dieser Bonus gilt für nahezu alle Quellen von Erfahrungspunkten. Unter anderem für das Verdienen von Medaillen, das Abschließen und Gewinnen eines Matches und die verbrachte Zeit in einem Match. Ausgeschlossen von diesem Bonus ist der "Erster Sieg des Tages Bonus", welcher bei 1500 Erfahrungspunkten bleibt.

Das Event beginnt auf allen Plattformen und in allen Regionen am Freitag, dem 9. Juni um 3:00 Uhr MESZ und endet am Dienstag, dem 13. Juni um 08:59 MESZ. Wer noch nicht am Jubiläums-Event teilgenommen hat oder bisher noch nicht auf den Geschmack gekommen ist, schaut sich einfach den Jubiläums-Trailer an oder wirft einen Blick auf den Test: "Overwatch - Blizzards Versuch einer Shooter-Revolution".

Der Bonus gibt euch die Möglichkeit, schneller und leichter an die begehrten Lootboxen und demnach an legendäre Skins zu kommen. Passend zum Jubiläums-Event erschienen nämlich 11 neue und eine Reihe an weiteren Items wie etwa Sprays. Welche legendären Skins sich in den Lootboxen verstecken erfahrt ihr in folgender Bilderstrecke:

Wir freuen uns auf jeden Fall auf das kommende Wochenende, an dem wir fleißig Erfahrungspunkte sammeln und Lootboxen öffnen. Das Jubiläums-Ereignis endet übrigens am 12. Juni.