GOG Summer-Sale & Weltraum-Hit Rebel Galaxy gratis

Je höher die Temperaturen steigen, desto tiefer fallen die Games-Preise, denn Sommerzeit ist Schnäppchenzeit! Wer viele Spiele für einen Bruchteil ihres ursprünglichen Preises kaufen mag, dem sei geraten einen Blick auf GOG.com zu werfen. Es ist nämlich mal wieder Zeit für den Summer-Sale-2017 auf GOG.com.

Mehr als 1500 Angebote mit bis zu 90% Rabatt warten auf euch. Um euch euren Kaufrausch obendrein noch zu versüßen, gibt's sogar den Weltraum-Hit Rebel Galaxy als kostenloses Geschenk mit dem ersten Einkauf (selbst wenn man nur 1,49 Euro für ein Game ausgibt). Wer Rebel Galaxy nicht kennt: Es handelt sich um ein actiongeladenes Weltraumabenteuer, in dem man das Kommando über einen enorm mächtigen Sternzerstörer übernimmt.

In den zwei Wochen der Sommerangebote gibt es mehr als 1500 Spiele günstiger, darunter The Witcher 3: Wild Hunt GOTY (50% günstiger), Pillars of Eternity (60% günstiger), Dragon’s Dogma (60% günstiger), SWAT 4 (40% günstiger), Stardew Valley (33% günstiger), Night in the Woods (15% günstiger), Shadow Warrior 2 (33% günstiger), Dragon Age Origins (80% günstiger) und mehr.

Außerdem ist GOG Connect zurück und dieses Mal sind mehr als 40 Spiele dabei, die vom Steam-Konto in die DRM-freie Sammlung auf GOG.com übertragen werden können. Darunter sind diesmal unter anderem Dropsy, Not a Hero, The Walking Dead Season 1, Brütal Legend, Frozen Synapse, Deponia und mehr. Um diese Spiele auf GOG.com freizuschalten, geht man einfach auf connect.gog.com, verbindet sein Steam-Konto und schnappt sich sein DRM-freies Exemplar der Spiele.

Die Sommerangebote beginnen am 6. Juni um 15:00 Uhr und laufen bis Dienstag, den 20. Juni, 14:59 Uhr