Mass Effect - Andromeda: Patch 1.08 bringt neue Optionen in Charaktererstellung und Romanzen

Der Entwickler Bioware hat einen frischen Patch für Mass Effect - Andromeda veröffentlicht. Das Update 1.08 nimmt zahlreiche Änderungen sowohl am Einzelspieler- als auch am Mehrspielermodus des „Science Fiction“-Rollenspiels vor, und bringt eine neue Romanzen-Option.

Schon vor Wochen stießen die eher begrenzten Möglichkeiten romantischer Interaktionen in Mass Effect - Andromeda vielen Spielern sauer auf – mit dem neuen Patch 1.08 soll sich etwas ändern. Neben erweiterten Möglichkeiten in der Charaktererstellung, die sich unter anderem in neuen Frisurenoptionen, Köpfen, Hauttypen und Hauttypen äußern sollen, hat Bioware nämlich eine durchaus ungewöhnliche inhaltliche Neuerung ins Spiel gebracht.

Wie der Entwickler im Bioware-Blog verlauten lässt, soll es für Spieler des männlichen Protagonisten Scott Ryder nämlich fortan eine neue Romanzen-Option geben. Konkret sollen Spieler nun die Möglichkeit haben, eine gleichgeschlechtliche Romanze mit der Figur Jaal einzugehen. Für diese Neuerung gab es laut Bioware wichtige Gründe:

„Scott Ryder hatte zuvor keine Romanzen-Option mit einem Truppmitglied gleichen Geschlechts, und außerdem konnte der Erfolg für das Abschließen von drei Romanzen mit männlichen Partnern desselben Geschlechts nicht erreicht werden“, so der Entwickler in seiner Ankündigung.

„[...] Wir verstehen aber, dass die sexuelle Orientierung eines Charakters wichtig dafür ist, dass er sich real anfühlt. Die Beziehungen zur Crew gehören zu den beliebtesten Aspekten unserer Spiele, also wollten wir dabei auf keinen Fall Fehler machen.“

Die vollständigen Patch-Notizen zum Update 1.08:

Einzelspieler

Ryders Aussehen kann jetzt an Bord der Tempest geändert werden

Die Optionen der Charaktererstellung wurden erweitert

Jaal kann jetzt eine romantische Beziehung mit Scott Ryder eingehen

Die Dialoge von Hainly Abrams wurden angepasst und der Fluss der persönlichen Informationen geändert, die sie Ryder mitteilt

Ein Problem mit den Nomad-Upgrades bei der Schildherstellungsmission wurde behoben

Nexus-Stufen und Kryokapselpunkte werden rückwirkend gewährt

Händler führen jetzt Waffenmods für Spieler der Stufen 60-71

Händler führen jetzt Waffenverbesserungen für die Feuermodi Automatik, Salve und Einzelschuss

Die Beschreibungen der Verbesserungen sind jetzt klarer formuliert

Das Plasma-Ladesystem funktioniert jetzt bei Schrotflinten wie vorgesehen

Die Strahlenemitter-Verbesserung führt jetzt dazu, dass Schusswaffen einen konstanten Strahl mit skaliertem Schaden verschießen, der auf dem Schaden pro Sekunde der Waffe basiert

[PC] Die Dolby Vision™-Technologie wird jetzt experimentell unterstützt

Multiplayer

Die Tarnungsraster-Herausforderung zählt jetzt korrekt hoch

Der Koloss sprintet nicht mehr, wenn er sich dem Ziel auf unter 10 Meter nähert, sondern bremst auf Basisgeschwindigkeit herunter

Bewegungskorrekturen bei Kolossangriffen aktiviert, damit Spieler seltener Kolosse zu sehen bekommen, die in die falsche Richtung angreifen

Bewegungsvorhersage in engen Räumen für einige Gegner verbessert, damit es nicht mehr so aussieht, als würden sie teleportieren

Ein Problem wurde behoben, das Nahkampfangriffe verhinderte, wenn das Wiederbeleben-Symbol sich in der Nähe der Bildschirmmitte befand

Ein Problem wurde behoben, durch das der Sound bei der Munitionsaufnahme falsch abgespielt wurde

Ein Problem wurde behoben, durch das Gegenschlag in der Bewegung manchmal nicht korrekt funktionierte

Der gemeinsame Einsatz von Tarnung und Aufklärungsvisor erhöht nicht länger die Dauer der Unsichtbarkeit für den Turianischen Agenten

Ein Problem wurde behoben, durch das Modifikationen zur Gewichtreduzierung das Gewicht nicht reduzierten

Der Wiederbelebungspack-Sender zeigt jetzt auf dem Ausstattung-Bildschirm den Wiederbelebungsradius an

Durch Ausrüsten des Cobra-Raketenwerfers wird jetzt das Nachladen unterbrochen

Spieler wendet sich bei der Synchronisierung Adhi zu, um Teleportationsproblem zu vermeiden

Ein Problem wurde behoben, durch das Gegner hin und wieder nach einem Treffer eine T-Haltung einnahmen

Grafik- und Audiosignale für den Bereit-Status in Multiplayer-Lobbys wurden verbessert

“Beleuchtung” wurde den Modifizierungsoptionen hinzugefügt

Mass Effect - Andromeda ist seit dem 23. März 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. Die Veröffentlichung wurde von mitunter starken Animationsproblemen überschattet. Im großen Spieletipps-Test zu Mass Effect - Andromeda erfahrt ihr, ob das Weltraumabenteuer generell etwas taugt.

Wie viele Entwickler, hat sich auch Bioware im „Science Fiction“-Abenteuer Mass Effect - Andromeda gehörig mit sogenannten „Easter Eggs“ ausgetobt. Unsere umfangreiche Bildergalerie zeigt einige der vielen Anspielungen und Entwicklerscherze.