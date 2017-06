Eine neue Datenauswertung belegt nun, was viele schon lange vermutet haben: Kaum jemand spielt alte Spiele auf einer neuen Konsole. Während Microsoft auf der E3 2015 für die Einführung der Gebrauchtspiel-Funktion der Xbox One noch mit einem überwältigendem Applaus gelobt wurde, scheinen die damals enthusiastischen Zocker heute recht ernüchtert zu sein.

Der englischsprachige Technik-Blog Ars Technica hat Daten aus beinahe einer Million aktiver "Xbox One"-Gamertags ausgewertet. Die rund fünf Monate andauernde Analyse ergab, dass von über 1,65 Millarden Minuten, die auf der Xbox One verbracht wurden, ausschließlich 1,5 Prozent mit alten "Xbox 360"-Games verbracht wurden. Durchschnittlich spielte jeder Nutzer 23,9 Minuten mit abwärtskompatiblen "Xbox 360"-Spielen, während 1.526 Minuten für die neuen Games draufgingen.

Nur scheinbar konträr dazu steht die Aussage von Xbox-Chef Phil Spencer aus dem vergangenen Jahr. Dieser sagte, dass bereits über 50 Prozent der Besitzer einer Xbox One die Abwärtskompatibilität nutzen würden. Es ist jedoch anzunehmen, dass eine Großzahl der Spieler die neue Funktion zunächst wohl ausprobierte, aber viele den alten Games dann den Rücken kehrten, um sich wieder auf die aktuellen Spiele zu konzentrieren.

Doch auch wenn alte Spiele beinahe nicht gezockt werden, kann Microsoft mit der Abwärtskompatibilität zufrieden sein. Denn seit der Einführung stiegen die Verkaufszahlen der beliebtesten "Xbox 360"-Spiele enorm. Red Dead Redemption verkaufte sich zum Beispiel um 6.000 Prozent öfter und auch Call of Duty - Black Ops findet man in der Liste der 100 beliebtesten und meistgenutzten Apps der Xbox One.

Erst gestern berichteten wir darüber, dass Sony die Abwärtskompatibilität kritisch sieht. Die Daten scheinen dem Unternehmen nun Recht zu geben. Doch wie steht ihr zu dieser Debatte? Möchtet ihr eure alten Games ebenfalls auf euren neuen Konsolen spielen können oder könnt ihr auf die Funktion verzichten? Schreibt es uns in die Kommentare.

Welche alten Spiele zockt ihr denn auf eurer Xbox One? Eine Auswahl der besten und wichtigsten Spiele, die ihr bereits abwärtskompatibel zocken könnt, findet ihr in unserer Bilderstrecke.