Smite wird zum MMO mit "Trials of King Hercules"

Erst vor kurzem hat Entwickler Hi-Rez den Kultmaler Bob Ross in seinen MOBA-Vertreter Smite integriert, jetzt folgt sogar gleich ein ganzes MMO-Event. Mit Trials of King Hercules erwartet euch ein komplettes Koop-Abenteuer in Smite.

Bis zu drei Spieler schließen sich dabei zusammen und starten in einer Stadt, um erste Aufträge anzunehmen. Im Dungeon selbst warten dann zahlreiche Gegner und Bosse auf die kleine Abenteurer-Truppe. Für das Erledigen von Aufträgen gibt es als Belohnung neue Ausrüstungsgegenstände und Gold. Letzteres kann bei den Händlern in Verbesserungszauber investiert werden.

Eine Stufen- oder Göttereinschränkung gibt es für Trials of King Hercules nicht. Alle 70 Götter können eingesetzt werden, um schlussendlich die erfolgreichste Kombination zu finden. Sobald der Dungeon einmal abgeschlossen ist, folgt ein weiterer Schwierigkeitsgrad inklusive des finalen Bosses Lernaean Hydra. Für das Besiegen der Bestie erhalten Spieler weitere Belohnungen.

Das Update Trials of King Hercules steht ab sofort zum Download auf dem PC bereit. Die Konsolenversionen sollen in Kürze ebenfalls Zutritt zum Dungeon bieten.

