Assassin's Creed - Origins: Erneuter Leak bestätigt Titel, Schauplatz und Bonusinhalte

Das Bild einer Vorbestellerkarte weist erneut darauf hin, dass sich Fans der „Assassin's Creed“-Reihe auf einen neuen Teil freuen dürfen, der in Ägypten spielt, und den Titel Assassin's Creed - Origins trägt. Zudem wird die sogenannte „Gold Edition“ des noch unangekündigten Spiels offenbar mit diversen Zusatzinhalten aufwarten.

Assassin's Creed - Syndicate wusste im Jahr 2015 noch mit einem gänzlich anderen Schauplatz zu überzeugen

Schon im Mai hatten es gleich mehrere Leaks ins Internet geschafft, die darauf hinwiesen, der neue Teil von Assassin's Creed werde den Beititel Origins tragen und in Ägypten spielen. Ein T-Shirt brachte derweil den Namen Ba Yek für den Protagonisten des neuen Ubisoft-Abenteuers ins Spiel. Und während all das noch immer nicht offiziell bestätigt ist, gibt es nun einen weiteren Hinweis, der alle bisherigen Informationen untermauert.

Wie die englischsprachige Seite Gamespot berichtet, ist nämlich das Bild einer hochoffiziell wirkenden Vorbestellerkarte für die „PlayStation 4“-Version des Spiels aufgetaucht. Und laut dieser Karte trägt das Spiel tatsächlich den Namen Assassin's Creed - Origins, und nicht den Beititel „Empire“, wie vor längerer Zeit schon einmal spekuliert worden war. Mit Elementen wie Palmen, Sphinx und Pyramide, kündigt das Bild einmal mehr den Schauplatz Ägypten an.

Assassin's Creed: Origins Gold Edition pre-order cards at Target



Damit aber nicht genug: Die Karte des US-Marktes Target gibt nun auch bereits einige Hinweise auf die Inhalte der sogenannten „Gold Edition“ von Assassin's Creed - Origins. Diese kommt offenbar mit dem Spiel, einem „Deluxe Pack“, einem Season Pass und einem Steelbook. Die genauen Inhalte dieser vielversprechend betitelten Boni bleiben unbekannt, Vorbesteller dürfen sich aber offenbar über die Bonusmission „Secrets of the First Pyramids“ freuen – zu deutsch etwa: „Geheimnisse der ersten Pyramiden“.

Eine offizielle Enthüllung mitsamt Trailer von Assassin's Creed - Origins wird für die anstehende Spielemesse E3 2017 in der kommenden Woche erwartet.