Führender Xbox-Manager kritisiert Sonys Haltung zur Abwärtskompatibilität

Nachdem sich Sony in jüngster Vergangenheit äußerst kritisch zum Thema der Abwärtskompatibilität äußerste und die Funktion als überflüssig und nicht mehr zeitgemäß betitelte, nahm der Xbox Manager Mike Ybarra nun via Twitter dazu Stellung.

Er stimme Sonys Haltung diesbezüglich in keiner Weise zu. Anders als Sony möchte Microsoft, dass die Spieler die besten Games der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft erleben können, so Ybarra. Darüber hinaus sei die Abwärtskompatibilität eine Funktion, welche die Gamer stets gewünscht und gefordert hätten.

Ybarras Reaktion resultiert vermutlich auch aus der Meldung eines Tech-Blogs, die auf Basis einer selbst durchgeführten Datenanalyse ermittelten, dass trotz des allgegenwärtigen Wunschens der Fans hinsichtlich einer Abwärtskompatibilität die Funktion beinahe nicht genutzt wurde.

Disagree. We want gamers to play the best games of the past, current, and future. It's what gamers have asked for. https://t.co/iMtprzgBQI