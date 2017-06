Merkwürdige Trends gehören bekannterweise zum Leben dazu. Während es vor ein paar Jahren Dinge wie das Tamagotchi oder Pokémon-Sammelkarten waren, ist es heutzutage der sogenannte Fidget Spinner, der die Leute fasziniert.

Mit einer kürzlich erschienenen Mod könnt ihr im Offline-Modus von Grand Theft Auto 5 einen Fidget Spinner ausrüsten und die Bewohner von Los Santos in Angst und Schrecken versetzen. Der Polizei solltet ihr übrigens nicht zu nahe kommen, denn diese halten nicht viel von eurem Kreisel.

Fidget Spinner werden übrigens häufig zur Stressbewältigung eingesetzt und sind vor allem auf Schulhöfen sehr beliebt.

Der Modder "jedijosh920" zeigt diese Fidget Spinner-Mod in seinem YouTube-Video, in dem er als Franklin durch die Straßen läuft. Passanten wie auch die Polizei sind allerdings nicht von eurer Art der Stressbewältigung überzeugt. Laut einem VG 24/7-Leser liegt es wohl daran, dass eure Handgranate lediglich die Form eines Fidget Spinners annimmt.

Wer wissen will, wie es sich anfühlt den Bewohnern von Los Santos mit einem Handkreisel Angst einzujagen, kann sich die Mod auf dem Patreon-Account des Machers "Quechus13" herunterladen.

In GTA 5 gibt es jede Menge Sehenswürdigkeiten. Einige davon könnt ihr euch auch im echten Leben ansehen. Eine schöne Auswahl dieser Sehenwürdigkeiten könnt ihr euch in der Bilderstrecke ansehen. Schreibt uns eure liebsten Orte in GTA5 doch auch einfach in die Kommentare.