Persona 5: Japan zeigt mal wieder, wie bekloppte DLC gehen

Wer an DLC denkt, denkt meistens an spannende neue Inhalte wie neue Kapitel oder Levels. Dass dem oft nicht so ist, beweist mal wieder Japan.

Für Persona 5 erscheint jetzt ein neuer DLC Maid and Butler, mit dem ihr die Protagonisten Morgana, Ryuji und Ann in - typisch japanisch - Dienstmagd- und Butler-Kostüme stecken könnt. Hierzulande erhaltet ihr außerdem das 20th Anniversary Logo für Morganas Bus (nur im Metaverse).

Wer noch nicht auf den Geschmack des japanischen Rollenspiels gekommen ist, kann sich den Test zu Persona 5 ansehen.

Die Kostüme könnt ihr übrigens kostenlos hier herunterladen:

Was sagt ihr? Ist das der DLC, den ihr schon immer haben wolltet oder hättet ihr euch etwas anderes gewünscht? Schreibt es gerne in die Kommentare. Mal schauen, was noch so alles an DLC für Persona 5 erscheinen.