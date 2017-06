Pokémon-Pro gewinnt auf ungewöhnliche Art

Für gewöhnlich neigt man in einem Wettbewerb dazu, gewohnte und bewährte Strategien zu nutzen. Nicht so Andrew Nowak, der mit einer ungewöhnlichen Strategie die "Pokémon Madison Regional Championships" gewonnen hat.

Zum Sieg führte ihn das Pokémon Schabelle (Englisch: Pheromosa), das für "One-Hit-Knockouts" verwendet wird, bevor es selbst Kampfunfähig wird. Es profitiert von Attacken wie Turmkick, Eisstrahl und Gifthieb und offensiven Statuswerten. Viele Spieler lassen ihr Pokémon des Weiteren das Item Fokusgurt tragen, welches eine sofortige Kampfunfähigkeit verhindert, indem es dem Pokémon einen KP übrig lässt. Nowak allerdings rüstete stattdessen einen Z-Kristall aus - welcher einmalig einen mächtigen Angriff ermöglicht - um den Schadenausstoß Schabelles zu verdoppeln.

Im Madison Regional Finale traf Nowak auf Zheyuan Huang. Huangs Team bestand aus Kapu-Kime, Arkani, Katagami, Kapu-Riki, Porygon2 und Knackrack. Eine relativ beliebte Aufstellung. Nowaks Aufstellung hingegen war mit Schabelle, Anego, Kapu-Toro, Arkani, Hariyama und Aranstro eher ungewöhnlich. In diesem Kampf brachte der Wechsel zu Schabelle den entscheidenden Unterschied.

Mit seiner Z-Attacke Fulminante Faustschläge, besiegte Schabelle das gegnerische Katagami mit einem Schlag. Ohne sein Katagami, hatte Huang keinen Konter für Nowaks Anego, welches den Rest seines Teams mit Leichtigkeit ausschaltete. Nowaks ungewöhnliche Strategie führte ihn auch in der zweiten Runde zum Sieg und bescherte ihm den Titel.

Mit dem Kalifornier Gavin Michaels hat Nowak nun die beste Voraussetzung die US International Championships zu gewinnen. Wir wünschen ihm viel Glück und gratulieren ihm zu einem phänomenalen Sieg.

Schabelle mag ein tolles Pokémon sein. Doch gibt es auch einige Taschenmonster, die uns so richtig auf die nerven gehen. Einige dieser Pokémon findet ihr in der Bilderstrecke. Welche nerven euch denn so richtig? Schreibt es uns in die Kommentare.