Bubsy kehrt nach 21 Jahren zurück

Die Retro-Welle läuft auf Hochtouren und hat ihren Zenit noch lange nicht erreicht. Nun kehrt im Fahrwasser des Nostalgie-Hypes eine fast vergessene Ikone der frühen 90er zurück: Bubsy the Cat. Nach über 21 Jahren der Videospiel-Abstinenz ist die durchgeknallte Katze mit Bubsy - The Woolies Strike Back im neuen Gewand wieder auf der Bildfläche.

Der deutsche Entwickler Black Forest Games (der vor einigen Jahren noch Spellbound hieß und unter Anderem für Arcania - Gothic 4 verantwortlich war) konzentriert sich seit den gescheiterten Big-Budget Ambitionen auf die Wiederbelebung beliebter 80er & 90er Jahre Marken.

Dank einer geglückten Kickstarter-Kampagne konnte die Entwicklerschmiede aus dem Schwarzwald mit einem Reboot des C64-Erfolgstitels "The Great Giana Sisters" (welches seinerzeit streng genommen nur ein dreister Super Mario Klon war) einen Überraschungserfolg landen. Ende 2012 kam die virtuelle Neuinterpretation in Form von Giana Sisters: Twisted Dreams auf den Markt.

Nach diesem Achtungserfolg nimmt sich Black Forest Games nun dem Bubsy-Franchise an, welches im Herbst auf der PlayStation 4 und Steam erscheinen soll. Das Spiel wird dabei seiner Herkunft treu bleiben und ein Jump and Run Side-Scroller sein.

Bubsy - The Woolies Strike Back ist aber gleichzeitig auch eine Wiederbelebung in zweifacher Hinsicht. Bubsy wird den Retro-Fans für das 1993er SNES-Spiel "Bubsy in Claws Encounters of the Furred Kind" in Erinnerung geblieben sein, welches zu jener Zeit vom Publisher Accolade vertrieben wurde. Jener Publisher, der eigentlich 1999 bereits durch den Aufkauf des französischen Konzerns Infogrames zu Grabe getragen wurde, tritt nun bei dem Neustart von Bubsy ebenfalls erneut auf die Bildfläche.

Das ist eine unerwertete Kuriosität, da keiner glaubte, dass sich der längst vergessene Publisher Accolade aus dem Totenreich zurückmeldet und über Bubsy hinaus sogar noch viele weitere 90er Klassiker neu umsetzen möchte.

Bubsy sei nur der Anfang, denn schon bald sollen Hardball, Slave Zero, Deadlock, DeadlockEradicator, Redline und viele weitere fast vergessene Spiele folgen.

