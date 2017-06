E3 2017: Es geht los!

Der Moment, auf den alle voller Spannung gewartet haben, steht nun endlich kurz bevor: Die Electronic Entertainment Expo 2017 - kurz E3 genannt - öffnet in wenigen Stunden ihre Tore und überflutet die Welt mit brandneuen Informationen zu neuen und heiß erwarteten Spielen und technischen Neuerungen im PC- und Konsolenbereich.

Damit ihr in all dem Trubel den Überblick behaltet, sind wir gemeinsam mit den Kollegen von gamona und GIGA Games für euch in Los Angeles vor Ort und bringen alle wichtigen Infos direkt zu euch nach Hause. Ein paar ausgewählte Kollegen haben dazu mitten in der Nacht ihre Schlafstatt verlassen, um den ersten Flieger nach LA zu kriegen. Noch sehen sie einigermaßen fit aus, aber wir freuen uns schon auf das nächste Foto nach einem halben Tag Reisezeit.

von links: Die Kollegen Tobias und Kadir von der Video-Unit, Stephan von GIGA Games und der Bart mit seinem Markus von spieletipps.

Das heißt aber nicht, dass in der Redaktion einstweilen eine Ruhe Kugel geschoben wird. Im Gegenteil! Wir schlagen uns die Nächte mit allen anstehenden Pressekonferenzen um die Ohren, streamen für euch live auf Facebook und sorgen stets dafür, dass ihr immer alles auf einen Blick parat habt, um rund um die Uhr auf dem Laufenden zu bleiben.

Schließlich warten wir gespannt auf diese wundervoll magischen E3-Momente, wenn sich die großen Leinwände bei den Konferenzen mit bewegten Bildern von Spielen füllen, die diese ganz typische Gänsehaut und Vorfreude hervorufen. Seid ihr auch dabei? Dann sorgt schon mal für ausreichend Knabberkram und Getränke! Eine gelungene E3 ist oft spannender als so mancher Hollywood-Blockbuster. Zum Aufwärmen gibt's erstmal die besten Eindrücke vom Vorjahr:

Na, seid ihr schon in Stimmung und fühlt ihr das angenehme Kribbeln im Bauch? Wir freuen uns auf jeden Fall schon tierisch auf die bevorstehenden Präsentationen und kommenden Spiele-Hits! Seid auch ihr live mit dabei, wenn die E3 2017 wieder einmal beweist, warum wir alle gerne Gamer sind.