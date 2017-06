Pokémon Go: Einjähriges Jubiläum und ihr seid eingeladen!

Pokémon Go feiert sein erstes Jubiläum und über 750 Millionen globale App-Downloads mit einer Feier - und ihr seid eingeladen! Am 13. Juni beginnt das Fest mit einem spannenden Event zur Sonnenwende.

Das Event hält "Pokémon des Typ Feuer und Typ Eis, riesige XP-Bonusse für das gezielte Werfen von Poké Balls sowie reduzierte Lucky Eggs im In-Game-Shop" für euch bereit, wie ihr auf der Seite von Pokémon Go nachlesen könnt. Außerdem sollen in den nächsten Monaten neue Spielfunktionen folgen, die den Fokus auf ein kooperatives Spielerlebnis in der realen Welt setzen. Zur Vorbereitung des Features werden allerdings die Arena für kurze Zeit deaktiviert.

Das erste offizielle Event in der realen Welt

Abgesehen von neuen Features im Spiel, kündigt Niantic das erste offizielle Event in der realen Welt für Pokémon GO an. Am 22. Juli wird in der Innenstadt Chicagos das Pokémon GO Fest Chicago! stattfinden, für das ihr Tickets erwerben könnt.

Europäische Spieler dürfen sich auf verschiedene Events von Juni bis September in Unibail-Rodamco Shopping Centern freuen. Diese befinden sich unter anderem in Berlin, Hamburg, Oberhausen und Bochum. Welche Einkaufszentren nun an der Aktion teilnehmen ist bisher unklar. Im August plant The Pokémon Company in Yokohama (Japan) das Event "Pikachu Outbreak".

Wen es zufällig nach Chicago verschlägt, kann übrigens Karten für das Fest ab Montag dem 19. Juni, 19 Uhr, unter PokemonGoLive.com/Fest erwerben.

Mit den Pokemon GO City Celebrations bezieht Niantic die reale Welt bereits ein. In New York, London und Tokyo schmücken schon "Pokémon GO"-Werbetafeln, die auch als PokéStops dienen, die Stadt. Wie diese aussehen, erfahrt ihr in unserer Bilderstrecke:

Mit dem neuen Pokémon GO Event hat sich Niantic tatsächlich etwas einfallen lassen. Wie sieht es bei euch aus? Werdet ihr mit feiern oder schafft es das Spiel nicht mehr auf euer Smartphone? Schreibt es uns in die Kommentare!