Mit vereinten Co-Op Kräften aus dem Knast - EA kündigt A Way Out an

Auf der E3-Pressekonferenz von EA gab der Entwickler Hazelight, der mit seinem Indie-Spiel Brothers - A Tale of Two Sons überzeugen konnte, ihr neues Projekt A Way Out bekannt.

Es handelt sich dabei um ein Third-Person Co-Op Action-Spiel, welches ihr sowohl mit einem Freund gemeinsam auf der Couch als auch Online miteinander spielen könnt. Ihr steuert einen von zwei Häftlingen, die einen gewagten Ausbruch aus dem Gefängnis planen. Was als aufregende Flucht beginnt, entwickelt sich bald zu einem emotionalen Abenteuer

Zur Geschichte ist bisher bekannt, dass die beiden Hauptcharaktere Leo und Vincent im Gefängnis hocken. Sie kennen sich nicht, müssen aber ungeachtet ihrer Situation lernen, zusammenzuarbeiten. Sie müssen aus dem Gefängnis ausbrechen und auch danach ihren Weg gemeinsam beschreiten. Zusammen gehen sie auf eine Reise, die viele Momente voller Action für sie bereithält: Verfolgungsjagden mit Autos, Schleichpassagen, Nahkämpfe, Schusswechsel und vieles mehr.

Hazelight verspricht den Spielern ein einzigartiges und noch die da gewesenes Co-Op Abenteuer. Das Spiel soll Anfang 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Sobald es mehr Infos zu dem Spiel gibt, werdet ihr diese zuerst auf spieletipps nachlesen können.

Wenn euch A Way Out vom gefeierten Entwickler Hazelight zusagt, dann wäre es ratsam euch durch die Bildergalerie ihres Indie-Hits Brothers - A Tale of Two Sons durchzuklicken.